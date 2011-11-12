اولین سند تک برگی مالکیت اراضی ملی نظرآباد به نام دولت صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نظرآباد در این خصوص گفت: اولین سند مالکیت تک برگی اراضی ملی شهرستان نظرآباد با محوریت نقشه رقومی و رعایت استانداردهای کاداستر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

سیدیحیی افتخاری ادامه داد: این امر به مساحت سه میلیون و 322 هزار و 652 متر مربع در حوزه شهرستان نظرآباد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

این مسئول، هدف از این اقدام را تثبیت حاکمیت دولت بر عرصه های مرتعی و جنگلی دانست و گفت: تاکنون به استثنای چهار هزار هکتار، سند مالکیت مابقی اراضی ملی و دولتی شهرستان نظرآباد به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اخذ شده است.

درخواست اسناد باقی مانده نیز پیگیری می شود

وی یادآور شد: درخواست اسناد مالکیت اراضی باقی مانده نیز به همراه مستندات به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه و تحت پیگیری است.

فتخاری با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: این تفاهمنامه در اجرای ماده مربوطه امضا شده است.

رئیس منابع طبیعی نظرآباد بیان کرد: این امر در راستای اجرای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مبنی بر تکلیف وزارت جهاد کشاورزی به تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز امضا شده است.

وی افزود: همچنین امر یادشده با رعایت حریم روستاها و جلوگیری از اقدامات موازی در این خصوص به امضا رسیده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نظرآباد همچنین از همکاری مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک تشکر کرد.

افتخاری یادآور شد: امیدواریم با ادامه یافتن این همکاری ها ظرف سه ماه آینده اسناد باقی مانده اراضی ملی و دولتی نیز اخذ شده و در هفته منابع طبیعی سال جاری "جشن انفال" برای اولین بار شهرستان نظرآباد برپا شود.