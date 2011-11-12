ثبت نام نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شرکتهای فعال در عرصه ساخت قطعات و تجهیزات کاربردی در صنعت نفت برای ثبت نام و حضور در این نمایشگاه می توانند به آدرس اینترنتی (WWW.OGPS.IR ) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های مربوط اقدام کنند.

این نمایشگاه همزمان با سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران در محوطه ساختمان مرکزی این شرکت در اهواز برگزار می شود.

زمان برپایی نمایشگاه اول تا پنجم دی ماه تعیین شده و برابر اعلام انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان به عنوان مجری برپایی نمایشگاه پیش بینی می شود نزدیک به150 شرکت و مجموعه های صنعتی دست اندرکار در ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت در بخش حفاری از استانهای مختلف در نمایشگاه امسال حضور پررنگ داشته باشند.



برگزارکنندگان این نمایشگاه تخصصی بر این عقیده اند که این اقدام برای هم افزایی بیشتر و ارتباط نزدیک و رو در رو میان سازندگان و سفارش دهندگان کالا بسیار مهم است.



ارتباط نزدیک شرکت ملی حفاری ایران و همکاری متخصصان و کارشناسان این شرکت در زمینه طراحی و ساخت قطعات و نظارت بر تولید آن بر اساس استانداردهای خاص شرکت ملی نفت ایران با شرکتها و کارخانه های صنعتی، زمینه مشارکت و همیاری تنگاتنگ میان این شرکت و فعالان بخشهای صنایع را فراهم کرده است.



این نمایشگاه با همکاری مدیریت های تدارکات و امور کالا، پژوهش و فناوری و روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی و انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان برگزار می شود و تبادل تجربه و دست یافته های علمی و تخصصی میان سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات در زمینه های مختلف صنعت حفاری به ویژه ساخت قطعات، تامین کالا و مواد و خدمات مهندسی از مهم ترین اهداف برگزاری آن است.



در نمایشگاه نهم ضمن تشکیل نشستهای تخصصی درباره نیازهای بخشهای مختلف صنعت حفاری، اعم از پشتیبانی و عملیاتی و ارزیابی توانمندی ها و امکانات سازندگان داخلی بحث و تبادل نظر خواهد شد.



بنا به اعلام مجری نمایشگاه، فضای در نظر گرفته شده نسبت به نمایشگاه هشتم افزایش دارد و انتظار می رود در نمایشگاه نهم تنوع بیشتر و چشمگیرتر شرکت های داخلی در زمینه ساخت تجهیزات و قطعات کاربردی صنعت پیچیده حفاری مشهودتر باشد.



در صنعت حفاری بیش از 120 هزار قطعه کاربرد دارد که از میان آنها 25 هزار قطعه پرمصرف تلقی می شود.