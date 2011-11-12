دبیر جشنواره فیلم فجر از جامعه سینمایی دعوت به همفکری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی در گفتگویی با امور رسانه های جشنواره با اشاره به فضای مناسب و تاثیرگذار جشنواره فجر برای تعامل و تعمیق مناسبات و دوستی ها در خانواده سینما، جایگاه و نقش صنوف مختلف سینمایی را دربرپایی باشکوه و بهتر این رویداد بین المللی ارزشمند و قابل ملاحظه خواند و گفت: صنوف سینمایی، اصحاب رسانه و منتقدان و نویسندگان و مدیران ارکان مهم و کلیدی هر جریان موثر و ماندگار سینمایی هستند.

وی با اشاره به نقطه عطف جشنواره فیلم فجر در گذرگاه سی‌ام و شرایط عمومی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منطقه و جهان اسلام و نیاز به همفکری و همکاری همه فعالان سینمایی گسترده شدن چتر جشنواره فجر را نماد همدلی عنوان کرد وافزود: این جشنواره، حاصل کار جمعی خانواده سینماست و برنامه های پیشنهادی صنوف برای ارتقا، توسعه و اعتلای این بزرگ ترین جشنواره سینمایی کشور و آسیا که همزمان با جشن های مبارک فجر انقلاب اسلامی برپا می شود اهمیت مضاعف دارد و بنده که خود عضو کوچک خانواده بزرگ سینمای ایرانم وظیفه خویش می دانم از طرح ها و برنامه های پیشنهادی استقبال نمایم و از آنها در جهت پویایی، غنا و شادابی جشنواره بهره بگیرم.

به گفته دبیر این رویداد بین‌المللی، جشنواره فجر مقطع ارزشمند و ذی‌قیمت سینمای ایران برای بازشناسی، بازنگری و کشف توانمندی ها، آسیب ها و چالش هاست و در این فرصت مغتنم می توان در پرتو همدلی به همفکری و تبادل آرا، دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهادات پرداخت.



خزاعی ادامه داد: تمام دغدغه و تلاش ما این است که در سی‌امین دوره جشنواره بتوانیم فضایی ایجاد نمائیم تا بهترین شرایط برای برگزاری این جشنواره که جشنواره دوستی‌ها و صمیمیت‌ها و تعامل است فراهم شود و قطعاً، ارائه پیشنهادات، نظرات و طرح و برنامه از سوی صنوف سینمایی چه به صورت فردی و چه جمعی ما را در رسیدن به این هدف یاری می رساند.