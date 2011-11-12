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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

دبیر جشنواره فیلم فجر از جامعه سینمایی دعوت به همفکری کرد

دبیر جشنواره فیلم فجر از جامعه سینمایی دعوت به همفکری کرد

محمد خزاعی دبیر ‌سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر طی فراخوانی از همه صنوف سینمایی برای ارائه نظرات و پیشنهادات در راستای برگزاری باشکوه تر، گسترده تر و غنی تر جشنواره دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد خزاعی در گفتگویی با امور رسانه های جشنواره با اشاره به فضای مناسب و تاثیرگذار جشنواره فجر برای تعامل و تعمیق مناسبات و دوستی ها در خانواده سینما، جایگاه و نقش صنوف مختلف سینمایی را دربرپایی باشکوه و بهتر این رویداد بین المللی ارزشمند و قابل ملاحظه خواند و گفت: صنوف سینمایی، اصحاب رسانه و منتقدان و نویسندگان و مدیران ارکان مهم و کلیدی هر جریان موثر و ماندگار سینمایی هستند.

وی با اشاره به نقطه عطف جشنواره فیلم فجر در گذرگاه سی‌ام و شرایط عمومی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منطقه و جهان اسلام و نیاز به همفکری و همکاری همه فعالان سینمایی گسترده شدن چتر جشنواره فجر را نماد همدلی عنوان کرد وافزود: این جشنواره، حاصل کار جمعی خانواده سینماست  و برنامه های پیشنهادی صنوف برای ارتقا، توسعه و اعتلای این بزرگ ترین جشنواره سینمایی کشور و آسیا که همزمان با جشن های مبارک فجر انقلاب اسلامی برپا می شود اهمیت مضاعف دارد و بنده که خود عضو کوچک خانواده بزرگ سینمای ایرانم وظیفه خویش می دانم از طرح ها و برنامه های پیشنهادی استقبال نمایم و از آنها در جهت پویایی، غنا و شادابی جشنواره بهره بگیرم.

به گفته دبیر این رویداد بین‌المللی، جشنواره فجر مقطع ارزشمند و ذی‌قیمت سینمای ایران برای بازشناسی، بازنگری و کشف توانمندی ها، آسیب ها و چالش هاست و در این فرصت مغتنم می توان در پرتو همدلی به همفکری و تبادل آرا، دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهادات پرداخت.

خزاعی ادامه داد: تمام دغدغه و تلاش ما این است که در سی‌امین دوره جشنواره بتوانیم فضایی ایجاد نمائیم تا بهترین شرایط برای برگزاری این جشنواره که جشنواره دوستی‌ها و صمیمیت‌ها و تعامل است فراهم شود و قطعاً، ارائه پیشنهادات، نظرات و طرح و برنامه از سوی صنوف سینمایی چه به صورت فردی و چه جمعی ما را در رسیدن به این هدف یاری می رساند.

کد مطلب 1457988

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