به گزارش خبرنگار مهر، برخی از شعب بانک ملی طی روز جاری با مشکل خدمات دهی به مشتریان مواجه شدند و کارمندان بعضی از شعب به مشتریان اعلام می کنند که از خدمات دهی معذوریم.

یک مقام مسئول در بانک ملی به خبرنگار مهر در بیان دلایل این امر گفت: به دلیل قدیمی شدن نرم افزارها و سرورهای بانک، تصمیم گرفتیم که سیستم های بانک را به روز کنیم که این امر مشکلاتی را در حال حاضر در خدمات دهی به مشتریان ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نبود به جای روز شنبه و اولین روز کاری هفته، پایان وقت پنج شنبه و یا روز جمعه برای این کار در نظر گرفته می شد، گفت: بر اساس برنامه ریزی ها انجام این کار در روز پنج شنبه و جمعه صورت گرفت، اما با آغاز کار در روز جاری مشاهده شد که مشکلاتی ایجاد شده است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه مشکل ارائه سرویس به مشتریان به زودی رفع شود، تصریح کرد: تیم امدادی بانک، بخش انفورماتیک و خدمات نوین بانک پیگیر رفع این مشکل هستند.

این مقام مسئول در بانک ملی با اعلام اینکه قرار بود که اختلال ایجاد شده به صورت موقتی باشد و به سرعت برطرف شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه حجم تراکنش های بانکی بالا رفته است، به روز شدن سرورها در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بارگذاری اطلاعات جدید با توجه به خرید سرورها و نرم افزارها و سخت افزارهای جدید و نقل مکان سخت افزاری مشکلاتی را ایجاد کرده است که برطرف خواهد شد.