مسئولان به روستای "گدارپی" سر نمی زنند/ محرومیت کودکان از تحصیل

خانکرم مرادی، بزرگ روستای "گدارپی" در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود شدید امکانات در این روستا و دیگر روستاهای منطقه گفت: بسیاری از امکانات اولیه هنوز به روستاهای ما نرسیده اند و اوضاع ما هر روز بدتراز دیروز می شود.

کرمی افزود: روستای ما مسافت آنچنانی با شهر کرمانشاه ندارد و تنها کمتر از 55 کیلومتر فاصله داریم ولی کمتر مسئولی به روستای ما سرکشی می کند.

بزرگ روستای گدارپی با اشاره به کمبود آب آشامیدنی در فصل تابستان در روستای گدارپی تاکید کرد: متاسفانه برای تهیه آب شرب خانوارهای روستا، مجبوریم که در ایام کم آبی، آب شرب خود را با هزینه هر تانکر 14 هزار تومان تامین کنیم که این خود به اهالی گدارپی بسیار فشار می آورد.

وی گفت: تا قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، هر کیسه آرد برای پخت نان به قیمت 500 تومان در اختیار ما قرار می گرفت ولی بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه ها برای خرید هر کیسه آرد باید مبلغ 20 هزار تومان پرداخت کنیم.

بزرگ روستای گدارپی با اشاره به اینکه در روستای ما اکثر افراد بی سواد هستند، تاکید کرد: فرزندان ما به دلیل نبود مدرسه و معلم از فراگیری سواد محرومند یا مجبورند برای درس خواندن به روستاهای همجوار که فاصله ای 4 کیلومتری با ما دارند بروند که این خود خطرات بسیاری را برای فرزندان ما پیش خواهد آورد.

کرمی افزود: اگر مسئولین حداقل یک معلم نهضت سواد آموزی را به این روستا بفرستند، سختی راه را برای فرزندان ما در امر آموزش همواره می کنند.

وی با اشاره به اینکه برای تامین سوخت همیشه مشکل داشته ایم، تصریح کرد: قبلا نفت سفید به مراکز روستایی داده می شد ولی مدتی است که نفت سفید هم قطع شده است و برای مصارف خود باید یا نفت را با هزینه های بسیار بالا تهیه کنیم یا اینکه از هیزم درختان استفاده کنیم.

کرمی در پایان گفت: روستای گدارپی از دست سارقان و دزدان آسایش ندارد و از مسئولان درخواست داریم که برای حفاظت از خود و خانواده مان، نسبت به در اختیار قرار دادن اسلحه مجوز دار به اهالی روستای "گدارپی" اقدام کنند.

روستای گدارپی شامل دو روستای سفلی و علیا است که مجموعا 70 خانوار را در خود جای داده اند و از داشتن جاده آسفالته محروم هستند و تنها جاده مواصلاتی این روستا، جاده ای ناهمواره خاکی به طول 15 کیلومتر است که تردد وسائل نقلیه در این روستا در زمستان به دلیل بارندگی، میسر نیست.