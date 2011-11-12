نقشه راه جامع فرهنگی در مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی صبح شنبه در مراسم روز ملی مازندرانبه وجود خلاءهای فرهنگی سنتی، بومی و محلی در استان اشاره کرد و گفت: اگر بی توجهی به فرهنگ و آداب و رسوم بومی و محلی به این صورت ادامه بیابد به طور یقین میراثدار خوبی از گذشتگان نیستیم.

وی با بیان اینکه به تاریخ و فرهنگ بومی مازندران بی توجهی شده است، افزود: یک روز در تقویم به عنوان روز ملی مازندران نامگذاری شود، حرکتی مهم در هویت بخشی به مردم ولایت مدار و علوی است.

ابراهیمی به نبود نقشه راه جامع فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی و خدماتی در مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: هنوز فرهنگستان، دانشنامه و دایره المعارفی برای مازندران تدوین نشده است.

وی نبود موزه تشیع، نمایشگاه کتاب، پردیس سینمایی و سالن در خور توجه برای اجرای برنامه های فرهنگی در مازندران را از جمله خلاهای فرهنگی استان برشمرد و افزود: امیدواریم با حمایت دولت مشکلات فرهنگی استان را رفع کنیم.

استاندار مازندران گفت: شورای فرهنگ عمومی استان، 14 آبان ماه را روز ملی مازندران نامگذاری کرده و برگزاری جشن این روز، هر ساله در تقویم برنامه های استان خواهد بود.

سید علی اکبر طاهایی با بیان اینکه استقبال مردم از این جشن ضعیف بوده است، افزود: البته اطلاع رسانی در این بخش نیز کمرنگ صورت گرفته است.

وی درمورد ثبت روز ملی مازندران در تقویم ملی گفت: از آنجایی که همه استانها به دنبال این موضوع هستند، هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است اما از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر موضوع هستیم.

استاندار مازندران افزود: جشن روز ملی مازندران سال آینده با برنامه ریزی جدی تر و با حضور گرم و صمیمی استان برگزار خواهد شد.