کتاب ردیف موسیقی ایرانی نریمان رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، درمراسم رونمایی ازاین کتاب موسیقایی ، رضا مهدوی ، هوشنگ ظریف ، علیرضا میرعلینقی ، علیرضا پورامید و صدرالدین شجره حضور خواهند داشت .
گروه موسیقی"نریمان " به سرپرستی"علی پژوهشگر" نیز در پایان این مراسم به اجرای برنامه خواهند پرداخت .
گفتنی است ، کتاب "ردیف موسیقی ایرانی برای عود" نخستین کتاب تآلیف شده این ساز درایران است که توسط مرکز موسیقی حوزه هنری و انتشارات سوره مهر چاپ و منتشرشده است .
نشست رونمایی کتاب "ردیف موسیقی ایرانی برای عود " اثر منصور نریمان ، ساعت 19 یکشنبه 29 آبان درتالار فارابی دانشگاه هنر برگزار می شود .
به گزارش خبرگزاری مهر، درمراسم رونمایی ازاین کتاب موسیقایی ، رضا مهدوی ، هوشنگ ظریف ، علیرضا میرعلینقی ، علیرضا پورامید و صدرالدین شجره حضور خواهند داشت .
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