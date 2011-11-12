کتاب ردیف موسیقی ایرانی نریمان رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، درمراسم رونمایی ازاین کتاب موسیقایی ، رضا مهدوی ، هوشنگ ظریف ، علیرضا میرعلینقی ، علیرضا پورامید و صدرالدین شجره حضور خواهند داشت .



گروه موسیقی"نریمان " به سرپرستی"علی پژوهشگر" نیز در پایان این مراسم به اجرای برنامه خواهند پرداخت .



گفتنی است ، کتاب "ردیف موسیقی ایرانی برای عود" نخستین کتاب تآلیف شده این ساز درایران است که توسط مرکز موسیقی حوزه هنری و انتشارات سوره مهر چاپ و منتشرشده است .

