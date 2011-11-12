اساسنامه اتحادیه جهانی ناشران مسلمان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اساسنامه اتحادیه جهانی ناشران مسلمان صبح امروز شنبه 21 آبان ماه با اکثریت آرای حاضران در مجمع عمومی این اتحادیه و همزمان با برگزاری دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام به تصویب رسید.

این اساسنامه که پیش‌نویس آن از سوی دبیرخانه اتحادیه ناشران جهان اسلام تهیه شده دارای یک مقدمه و 13ماده است که در 4فصل تدوین شده است.

اصول کلی، نحوه عضویت، ارکان اتحادیه و منابع مالی از جمله موضوعات مطرح شده در این اساسنامه به شمار می‌رود که به تصویب اعضای شرکت‌کننده در مجمع عمومی رسید.

در صورت ارایه هر نوع اصلاحیه در این اساسنامه بعد از تصویب آن، متن اصلاحی از سوی دبیرکل اتحادیه و پس از تایید شورای اجرایی در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار خواهد گرفت و متن جدید باید به تایید دو سوم از اعضای مجمع عمومی برسد.

با تصویب این اساسنامه، اتحادیه جهانی ناشران مسلمان تشکیل و شورای اجرایی آن بعدازظهر فردا یکشنبه 22 آبان ماه طی انتخاباتی که با حضور شرکت‌کنندگان در دومین اجلاس بین المللی ناشران اسلام برگزار می‌شود، انتخاب خواهند شد و این شورای اجرایی در نخستین گام نخستین دبیرکل این اتحادیه را نیز انتخاب خواهد کرد.