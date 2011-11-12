«کلید کوچک جهان»‌ بالاخره به ناشر سپرده شد

حسن گوهرپور شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین مجموعه شعرم پیش از این قرار بود در 4 بخش با 4 مضمون ازلی – ابدی منتشر شود، اما با بررسی شعرها توسط برخی منتقدان معاصر و حذف برخی اشعار، ساختار و تناسب چهار بخش به هم ریخت و قرار بر این شد که شعر بدون تقسیم بندی مضمونی و با تغییر نام توسط نشر «روزبهان» منتشر شود.

وی افزود: پس از تغییر ساختار، 4 بخشی که در نظر گرفته بودم، به تعداد مساوی شعر نداشتند و به نوعی تعادل چهارمحال به هم می‌خورد. بنابراین مجبور شدم تعدادی از شعرها را برای مجموعه‌های بعدی‌ام در نظر بگیرم. این مجموعه همراه با طرح و تصویرگری مینا عبدی منتشر خواهد شد.

حسن گوهرپور پیش از این مجموعه «آدم‌های مثلثی از خیابان‌ها آمده‌اند» را توسط نشر ثالث منتشر کرده است. این مجموعه سال 1383 کاندیدای چهارمین دوره جایزه ادبی کارنامه شد.