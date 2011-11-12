شش هزارکنتور خراب در هرمزگان تعویض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی بیان داشت: میزان آب بدون در آمد استان در سال 89 معادل 24 میلیون و 660 هزار و 131 متر مکعب که در واقع 26.7 در صد کل تولید آب است.

وی ادامه داد: 15 درصد از آب بدون در آمد استان که معادل 13 میلیون و923 هزار و 990 متر مکعب است مربوط به هدر رفت آب در شبکه توزیع است.

معاون بهره برداری آب و فاضلاب هرمزگان اظهارداشت: طبق برنامه پیش بینی شده که میزان آب بدون در آمد تا پایان سال جاری به 23.5 در صد برسد.

وی به ضرورت کاهش میزان آب بدون در آمد استان اشاره کرد و افزود: محدودیت منابع آب در کشور و به صورت ویژه در استان هرمزگان مهم ترین و ضروری ترین عاملی است که موجب می شود سیاستهای مربوط به کاهش میزان آب بدون در آمد به کار گرفته شود.

عباسی با بیان اینکه وجود تاسیسات متنوع از جمله تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ، چاهها، خطوط انتقال طولانی و مخازن ذخیره شهری که هزینه اجرا، بهره برداری و نگهداری آنها بسیار بالاست، اظهارداشت: با توجه به هزینه بالای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب کسب در آمد وسود آوری و کاهش میزان آب بدون در آمد ضروری است.

وی اضافه کرد: باید شبکه های توزیع آب را از نظر فنی به درجه ای رساند که با کمترین نشت که مساوی با نشت اجتناب ناپذیر شبکه است مورد بهره برداری قرار گیرد.