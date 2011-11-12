مراسم جشن های دهه امامت و ولایت در 10 مسجد زاهدان برگزار می شود

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری افزایش ده درصدی جشن های عید غدیر خم در استان اظهار داشت: محور اساسی سخنرانی در جشن های آیینی و محتوایی عید الله اکبر امسال تشریح مفاد و مضامین با ارزش خطبه شریفه غدیریه پیامبر اسلام (ص) در تمام محافل است و توصیه شده ائمه جماعت مساجد در طول دهه صفاتی از این خطبه را هر شب برای مردم تشریح کنند.

وی گفت: این مراسم ها تاکنون از روز عید قربان تا روز ولادت امام هادی (ع) در مساجد صاحب الزمان (ع)، مسجد بعثت، مسجد پیامبر اعظم (ص) زیبا شهر، مسجد حضرت زینب کبری (س) و مسجد موسی بن جعفر (ع) منطقه بابائیان با انجام سخنرانی ها و مداحی در وصف امیرمومنان علی (ع) و امام هادی (ع) اجرا شده است و ادامه مراسم دهه امامت ولایت با شکوه بیشتری در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در سالجاری مراسم دهه امامت و ولایت از گستردگی بیشتری در سطح استان برخوردار خواهد بود و با هماهنگی های انجام شده در تمام شهرستان ها ستادهای غدیر فعال شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در شهر زاهدان مراسم جشن و سرور محوری در محافل و مساجد بویژه در مسجد الغدیر با سخنرانی حجت الاسلام عالی، مسجد حضرت علی ابن ابی طالب (ع)، مسجد مولای متقیان و مساجدی که مزین به نام حضرت علی (ع) است برگزار می شود.

وی گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته مراسم جشن و سرور با همکاری نهادها و محافل مردمی در عصر روز عید غدیر با مدیریت بنیاد بین المللی غدیر نمایندگی سیستان و بلوچستان در میدان امام علی (ع) زاهدان با اجرای برنامه های متنوع سرود، تواشیح، سخنرانی و اجرای نمایش رزمی و مسابقات حضوری برگزار می شود.

وی افزود: با همکاری شهرداری زاهدان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراسم جشن در پردیس لاله زاهدان در روز پنج شنبه 26 آبان ماه ساعت شش عصر برگزار می شود.

قربانپور اظهار داشت: همچنین با همکاری تربیت بدنی سپاه سلمان و بنیاد غدیر استان مراسم غدیر خوانی مرشدان سنتی پهلوانی و زورخانه ای در شب عید غدیر بعد از نماز مغرب و عشا در محل زورخانه حضرت ابوالفضل (ع) زاهدان اجرا خواهد شد.

وی گفت: مراسم جشن غدیر در محل فرودگاه زاهدان وهوانیروز نیز صبح روز دوشنبه 23 آبان ماه اجرا می شود.

وی افزود: در آخرین روز دهه امامت و ولایت کنگره استانی نهج البلاغه با مشارکت سه جانبه بنیاد بین المللی غدیر، اداره کل تبلیغات اسلامی و موسسه فرهنگی روایت عشق و همکاری دیگر نهاد ها و موسسات فرهنگی با حضور آیت الله دین پرور و حجت الاسلام دشتی در محل سالن اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر نمایندگی سیستان و بلوچستان بیان داشت: یکی دیگر از مراسم محوری همایش پیروان ولایت با مسئولیت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و همکاری نهاد بین المللی غدیر استان در محل تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

وی در خصوص شرکت جوانان و نوجوانان دانش آموز در جشن های غدیری نیز گفت: با مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان مراسم متعدد با اجرای برنامه های گوناگون و اعطا جوایز با حضور دانش آموزان 28 مدرسه در مساجد و حسینیه ها برگزار می شود.

وی افزود: نظیر این مراسم در آموزش و پرورش منطقه دو نیز اجرا خواهد شد.

قربانپور اظهار داشت: در ایام دهه امامت و ولایت برای پنجمین سال متوالی نمایشگاه صنایع دستی قربان تا غدیر با حضور نمایندگان 30 استان در شهر زاهدان با مسئولیت سازمان میراث فرهنگی برگزار شده است.

وی گفت: در جهت نشر و گسترش فرهنگ غدیری بویژه تشریح بیشتر خطبه غدیر، برای اولین بار در استان مراسم خطبه خوانی غدیر در صبح روز عید، ساعت 10 در محل جبل الشهداء در جوار رحمت شهدای گمنام برگزار می شود.

وی افزود: نمایندگی بنیاد غدیر سیستان و بلوچستان تعداد 20 هزار برگ پوستر غدیری و هزار جلد خطبه غدیری را چاپ و توزیع کرده است.