به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در حاشیه بازدید خود از پروژه‌های عمرانی بخش جعفر آباد در دیدار با خانواده شهید اسماعیل حبیبی گفت: دیدار با خانواده شهدا ضامن بقای نظام و عزت اسلامی با خون شهید تداوم می‌یابد.



وی با تاکید بر اینکه دیدار با خانواده شهدا باعث قوت قلب و آرامش فکر است، ادامه داد: منافع بسیاری در این ملاقات‌ها نصیب ما می‌شود که امیدوارم قدردان آن باشیم.



شهادت فرزندم، عیدی خداوند به من بود



مادر شهید اسماعیل حبیبی نیز در این دیدار با بیان اینکه فرزندش در آستانه عید نوروز به شهادت رسیده است، گفت: عیدی خداوند به من، شهادت اسماعیلم بود.



وی با همان زبان گویا و قلب شیوای خود، اسماعیل را فرزند چهارم خود عنوان کرد: برزندم همرزم شهید علمداری بود و از همان ابتدای جنگ در جبهه‌های دفاع مقدس حضور داشت.



خانم حبیبی با بیان اینکه فرزند شهیدش یک دقیقه آرام و قرار نداشت، گفت: اسماعیل دانشجو بود و هم در سپاه فعالیت می‌کرد و در جبهه‌های جنگ حضوری فعال داشت.



یک ریال هم از کسی نگرفت !



مادر شهید حبیبی با عنوان این مطلب که فرزندش در طول سال‌ها خدمت در جبهه‌های حق علیه باطل سه بار مجروح شده است، بیان داشت: فرزندم همیشه به ما می‌گفت منت کار من را برسر کسی نگذارید و از کسی طلبکار نباشید و خودش هم در تمام طول خدمت حتی یک ریال از سپاه و مسئولان پول نگرفت.



دل گویه‌های مادر و اشک‌های استاندار



این مادر شهید در حالی که بغض گلویش را گرفته بود و جمع حاضر نیز تحت تأثیر سخنان وی اشک می‌ریختند، ادامه داد: اسماعیل آخرین مرتبه که به جبهه ‌رفت گویی از همه چیز خبر داشت و به من می‌گفت مادر حلالم کن.



وی ادامه داد: من به او گفتم: مگر چه شده؟ گفت: چندین سال آمدم و رفتم‎، سالم رفتم اما با بدن خونین برگشتم و تو یکبار هم صدای ناله‌ات بلند نشد! این بار دیگر ناراحتت نمی‌کنم و دیگر بر نمی‌گردم!



در پایان این دیدار استاندار به مدیران استان دستور دارد که به خواسته‌ها و مشکلات این خانواده شهید در اسرع وقت رسیدگی شود.

