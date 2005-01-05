دانشگاه تهران جزئي از فرهنگ و تاريخ ايران است // مجلس انتظارات به حق مراكز علمي را برآورده خواهد ساخت // دانشگاه تهران به دليل قدمت عزيزترين دانشگاه كشور است// نظام اداري دانشگاه تهران به تحول نياز دارد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر حداد عادل در اين مراسم افزود: براي من دانشجوي قديمي دانشگاه تهران مايه افتخار است كه در مراسمي كه به مناسبت گراميداشت هفتادمين سال تاسيس دانشگاه تهران برگزار مي شود شركت كنم. وقتي من وارد دانشگاه تهران شدم 18 ساله بودم و دانشگاه تهران 29 ساله . در طول 41 سال گذشته هرگز پيوند علمي من با با دانشگاه تهران قطع نشده است و افتخار مي كنم كه خدمتگزار اين دانشگاه و دانشجوي قديمي و معلم ساده دانشگاه تهران هستيم.

وي تصريح كرد: درست است كه دانشگاه تهران امروز 70 ساله مي شود اما اين به اين معني نيست كه قدمت علم و دانش در ايران تنها 70 سال است. ما بايد دارالفنون را هم دانشگاه بدانيم، هر چند كه به آن نام دانشگاه داده نشده است. دارالفنون به اين نيت ساخته شد كه دانشگاه در ايران راه اندازي شود. اصلا خود كلمه دارالفنون به معني پلي تكنيك است. ما هر چه در تاريخ ايران به عقب بازگرديم رد پاي علم و دانش را پيدا مي كنيم. ايراني كه امروز جشن هفتاد سالگي دانشگاهش را برگزار مي كنيم 900 سال پيش چند مدرسه و محيط آموزش عالي در آن وجود داشته است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان ساخت: دانشگاه همان طور كه نطقش جديد است كاركردش هم جديد است. دانشگاه يكي از لوازم تجدد است و ارتباطي تنگاتنگ با نقش جديد دولت دارد. دولت در دوران جديد وظايفي فراتر از دولت هاي قديم دارد. دولت در معناي جديد در همه شئون اجتماعي خود را مسئول مي داند و در اين امور يا مباشرت و تصدي گري مي كند يا برنامه ريزي را برعهده مي گيرد. اين معناي جديد با مشروطيت وارد شد. به جامعه سياسي نيز اقتضا مي كرد تا دستگاهي وجود داشته باشد تا براي ايفاي وظايف دولت به تربيت نيرو بپردازد و اين دستگاه همان دانشگاه است. دانشگاه عنصر جدايي ناپذير دولت است. دارالفنون هم به اين منظور ساخته شد گرچه هدف اوليه آن دفاع از كشور و مقابله با حملات بيگانگان بود.

وي اضافه كرد: دانشگاه هر چه قديمي تر باشد بهتر است و دانشگاه تهران قديمي ترين دانشگاه ايران است و بايد نزد ما از همه دانشگاه ها عزيزتر باشد. دانشگاه تهران دانشگاه مادر است و مورد اعتماد همه مردم در كشور مي باشد. همين امروز موزه مقدم را افتتاح كرديم. اين موزه منزل قديمي يكي از استادان دانشكده هنرهاي زيباي اين دانشگاه است. اين استاد تمام عتيقه جات و اشياء قديمي كه گردآوري كرده است و همچنين لوازم شخصي خود را يك جا به دانشگاه تهران بخشيده است و دانشگاه تهران را متولي اين مجموعه كرده است. دانشگاه تهران امين اهل علم شمرده مي شود. از اين قبيل موارد زياد سراغ دارم كه كتابخانه يا اموال خود را به دانشگاه تهران واگذار كرده اند. نمونه اي ديگر استادم منوچهر بزرگمهر است كه كتابخانه گرانبهاي خود را به دانشگاه تهران بخشيده است كه اكنون اين كتب در گروه فلسفه دانشگاه تهران استفاده مي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان ساخت: اگر به سال هاي تاسيس دانشگاه تهران بازگرديم متوجه مي شويم كه مردم چه عشق و علاقه اي به دانشگاه داشته اند كه نجات ايران را تنها از طريق علم و دانش جديد مي دانستند و دانشگاه تهران را مركز علم جديد مي خواندند. بسياري از استادان رونق و آباداني دانشگاه تهران را نماد پيشرفت كشور مي دانستند و دانشگاه براي آنها عنصر كليدي بوده است كه كشور را از عقب ماندگي نجات مي دهد.

حداد عادل يادآور شد: دانشگاه تهران جزئي از فرهنگ و تاريخ كشور ايران است. دانشگاه تهران صرفا ساختمان و محوطه نيست. دانشگاه تهران در فرهنگ و تاريخ كشور ما وارد شده است. دانشگاه تهران منشا علم جديد است.

وي به ذكر خاطره اي از استاد خود دكتر يحيي مهدوي پرداخت و گفت: دكتر مهدوي دانشگاه را فقط دانشگاه تهران مي دانست و عقيده داشت اگر به دنبال نام دانشگاه اسمي از آن دانشگاه برده نشود دانشگاه تهران منظور است. اين عشق و علاقه استادان را به دانشگاه تهران نشان مي دهد و حاكي از بار علمي قوي و منحصر به فرد دانشگاه تهران دارد. اما امروز دانشگاه تهران آن منزلت يگانه خود را ندارد. البته اين يك مقداري طبيعي است با افزايش جمعيت و شهرها و افزايش تعداد دانشگاه ها اين امري طبيعي است. اما ما بايد نسبت به دانشگاه تهران غيرت و تعصب داشته باشيم و نگذاريم دانشگاه تهران ضعيف شود.

حداد عادل خاطر نشان ساخت: هر كس در ايران درس خوانده است بالاخره سلسله سند تحصيلش به دانشگاه تهران بازمي گردد و دانشگاه تهران بايد شان گذشته خويش را دوباره بازيابد. از اجراي طرح توسعه دانشگاه تهران بسيار خرسندم و اميدوارم با اجراي اين طرح دوباره دانشگاه تهران چشم و چراغ شهر تهران شود و باعث آبرومندي كشور نزد مردم داخل و خارج از كشور باشد. به نظر من چيزي كه در اين بين براي دانشگاه تهران اهميت دارد تحول كيفي آن است. بايد از نظر نظام اداري اين دانشگاه تحول شود و از دانشگاه هاي جديد بايد روابط اداري را بياموزد. ديوان سالاري مشكل بزرگ دانشگاه تهران بوده است. تقويت بنيه علمي دانشگاه تهران نيز بايد به شدت مورد توجه باشد تا اين دانشگاه در ميان همه رشته ها سرآمد دانشگاه ها باشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد برگزاري يكي از نشست هاي روساي دانشگاه ها در مجلس شوراي اسلامي را مطرح كرد و يادآور شد: من اعتقاد دارم كشور هيچ راهي براي ماندگاري در اين جهان جز تقويت علم و ايمان ندارد و ما بايد همان طور كه مراقب دين و اخلاق و معنويت هستيم بايد مراقب علم در كشور نيز باشيم. اين دو وظيفه از يكديگر جدا نيست و هر دو مقدس مي باشد.ما جوانان با استتعدادي داريم و امروز نوبت ماست تا با مديريت و تحول ساختاري و اختصاص اعتبارات لازم زمينه را براي شكوفايي علمي كه رهبر انقلاب نيز از آن به عنوان جنبش نرم افزاري ياد كرده اند فراهم سازيم و در اين زمينه شما روساي دانشگاه ها نقش مهمي داريد. مجلس نيز انتظارات به حق مراكز علمي را برآورده خواهد ساخت.