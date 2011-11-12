گزارش آمانو علیه ایران برای کسب بودجه بیشتر بود/ عقده گشایی از اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر،"ایگور پانکراتنکو" در این مقاله می نویسد: ‌آژانس ‌بین‌المللی ‌انرژی ‌اتمی ‌گزارش خود ‌درباره ‌ایران را ارائه کرد. کسی ‌که ‌این ‌حرف‌ها ‌را ‌می‌خواند ‌متوجه می شود که یکی از اهداف آن در راستای افزایش ‌بودجه ‌آژانس ‌بین‌المللی ‌انرژی ‌اتمی است که ‌یوکیو ‌امانو ‌مدیر ‌کل ‌آژانس ‌سال ‌گذشته ‌در ‌واشنگتن ‌همین ‌را ‌می‌خواست ‌و ‌حتی ‌التماس ‌می‌کرد. ‌خواهش ‌آمانو مستجاب ‌شد ‌و ‌بودجه ‌آژانس ‌را ‌افزایش ‌دادند ‌ولی ‌فقط ‌به ‌میزان ‌2.9 درصد ‌که ‌این ‌نه ‌افزایش ‌بودجه ‌بلکه ‌یک ‌نوع ‌پیش‌پرداخت بود. ‌گویا ‌می‌خواستند ‌به افراد آژانس ‌بگویند: ‌اول ‌یک ‌کار ‌درست ‌انجام ‌دهید ‌و ‌توانمندی ‌و ‌وفاداری ‌سیاسی ‌خود ‌را ‌به ‌اثبات ‌برسانید ‌تا ‌به ‌شما ‌پول ‌بیشتری ‌بدهیم. ‌طبیعی ‌است ‌که ‌آمانو ‌و ‌زیردستانش ‌در ‌انتظار ‌این ‌دورنمای ‌درخشان ‌افزایش ‌تأمین ‌مالی ‌به ‌تکاپو ‌افتادند ‌تا ‌رضایت ‌سفارش ‌دهنده ‌اساسی ‌خود ‌را ‌که ‌دفترش ‌در (واشنگتن) ‌واقع ‌شده ‌است، ‌به ‌دست ‌آورند.

در ادامه این مطلب آمده است: ‌آژانس ‌با ‌استفاده ‌از ‌داده‌های ‌‌سرویس‌های ‌ویژه ‌اسرائیلی ‌و ‌آمریکایی ‌به ‌مطالعه ‌پرونده ‌هسته‌ای ‌ایران ‌پرداخت. ‌ولی کار آن در واقع بیانگر ‌ضعف ‌فکری ‌و ‌کم ‌عقلی ‌کارمندان ‌بین‌المللی ‌محسوب ‌شود. در بخشی از این گزارش ایران متهم به پیگیری برنامه هسته ای نظامی شده ولی در بیشتر بقیه ‌گزارش ‌با ‌اصطلاحات ‌و ‌جملات ‌مبهم ‌تألیف ‌شده ‌است. احتیاجی ‌به ‌خواندن ‌مابقی ‌گزارش ‌نیست ‌زیرا ‌این ‌صفحات ‌مملو ‌از ‌همانگونه ‌ادعاها ‌و ‌حزئیات ‌فرعی ‌فنی ‌است، ‌چیزی ‌جز ‌خلأ ‌محض ‌نیست.



پانکراتنکو در بخش دیگری از یاد داشت خود آورده است: از ‌مطالعه ‌غیر ‌مغرضانه ‌این ‌گزارش ‌می‌توان ‌یک ‌نتیجه ‌صریح ‌و ‌روشن ‌گرفت ‌و ‌آن ‌این ‌است ‌که ‌ایران ‌مشغول ‌ساخت ‌سلاح‌های ‌هسته ‌ای ‌نیست ‌زیرا ‌همه ‌پژوهشهای ‌آن ‌در ‌این ‌زمینه ‌حالت ‌خالص ‌نظری ‌دارد. ‌نتیجه ‌گیری ‌مکمل ‌این ‌است ‌که ‌مسئولین ‌آژانس ‌بین‌المللی ‌انرژی ‌اتمی ‌و ‌کارمندان ‌سرویس‌های ‌ویژه ‌اسرائیل ‌و ‌آمریکا ‌طی ‌این ‌ده ‌سال ‌پول ‌بودجه ‌را ‌خورده ‌و ‌در ‌تلاش ‌خود ‌برای ‌اثبات ‌عکس ‌این ‌واقعیت، ‌به ‌افکار ‌عمومی ‌بین ‌المللی ‌و ‌ملت های ‌خود ‌دروغ ‌می‌گفتند.



این نویسنده روسی می نویسد: این ‌نتیجه ‌گیری ها ‌در ‌جریان ‌تهیه ‌گزارش ‌روشن ‌شد. ‌به ‌قدری ‌روشن ‌شد ‌که ‌در ‌کاخ ‌سفید ‌که ‌هر ‌بند ‌این ‌سند ‌با ‌آن ‌هماهنگ ‌می‌شد، ‌یک ‌نوع هرج و مرج ‌رخ ‌داد. ‌اتخاذ ‌گام‌های ‌سیاسی ‌بر ‌اساس ‌نتیجه ‌گیری‌های ‌چنین ‌گزارشی ‌به ‌معنی ‌بی‌احترامی محض ‌به ‌جهانیان ‌و ‌ایجاد ‌مشکل ‌اخلاقی ‌برای ‌خود ‌است. ‌به ‌همین ‌علت ‌از ‌همان ‌ابتدا ‌جریان‌های ‌عجیب ‌و ‌غریبی ‌پیرامون ‌این ‌گزارش ‌شروع ‌شد ‌که ‌به ‌عملیات ‌کلاسیک ‌جنگ ‌روانی ‌شباهت ‌داشت. ‌ابتدا ‌فرار ‌اطلاعات ‌از ‌این ‌گزارش ‌محرمانه ‌، ‌ابتدا بند بند ‌و ‌سپس ‌صفحه ‌صفحه ‌شروع ‌شد. ‌امید ‌بدان ‌بود ‌که ‌این ‌مطالب ‌بعد ‌از افتادن ‌به ‌میدان ‌رسانه‌ای، ‌افکار ‌عمومی ‌را ‌آماده کرده و شکل ‌بدهد ‌که ‌تا ‌موقع ‌انتشار ‌خود ‌گزارش، ‌هیچ نیازی ‌به ‌این ‌متن ‌باقی نماند ‌زیرا ‌روحیه ‌ضد ‌ایرانی ‌افکار ‌عمومی ‌غرب ‌تا ‌آن ‌موقع ‌ایجاد ‌خواهد ‌شد.



‌در پایان این یادداشت آمده است: اظهارات ‌جنگ‌ طلبانه ‌رهبران ‌اسرائیل شروع شد ولی این اظهارات ‌با ‌حمایت ‌تنها ‌آن ‌دسته ‌از ‌سیاستمداران ‌آمریکایی ‌روبرو ‌شد ‌که ‌با ‌لابی ‌اسرائیلی ‌ارتباط ‌داشته ‌و ‌روی آ‌رای ‌یهودیان ‌حساب ‌می‌کنند. ‌این ‌بدان ‌معنی ‌نیست ‌که ‌گزارش ‌آژانس ‌بین‌المللی ‌انرژی ‌اتمی ‌به ‌سطل ‌آشغال ‌انداخته ‌شده و ‌فراموش ‌شود. ‌از ‌بعضی ‌قطعات ‌آن ‌برای ‌شعارهای ‌ضد ‌ایرانی ‌استفاده ‌خواهند ‌نمود. ‌این ‌گزارش، ‌سنگ ‌محک آمادگی افکار ‌عمومی برای ‌هیستری ‌ضد ‌ایرانی ‌و ‌نیز ‌وسیله ‌آزمایش ‌استقامت ‌و ‌ایستادگی ‌ایران ‌در برابر ‌فشار ‌بین ‌المللی ‌بود. ‌ایران ‌با ‌موفقیت ‌این ‌امتحان ‌استقامت ‌را ‌داد ‌و ‌واکنش ‌اجتماعی ‌ثابت ‌کرد ‌که ‌غرب ‌بیش ‌از ‌این، ‌حرف های ‌(مقامات) ‌آمریکا ‌و ‌اسرائیل ‌را ‌بی ‌چون ‌و ‌چرا ‌باور ‌نمی‌کند. ‌در ‌این ‌شرایط ‌آنها ‌باید ‌بدون ‌توسل ‌به ‌ارعاب ‌و ‌هیستری بی پرده ‌سیاستمداران، ‌راه‌های ‌برقراری ‌گفتگو ‌با ‌ایران ‌را ‌جستجو ‌نمایند.