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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

از ابتدای امسال/

دو شهر و 140 روستای خوزستان از گاز بهره مند شدند

دو شهر و 140 روستای خوزستان از گاز بهره مند شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت: دو شهر و140روستای خوزستان از ابتدای امسال تاکنون از مزایای گاز طبیعی بهره مند شدند.

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تعداد شهر و روستا در قالب 142 طرح گاز رسانی زیر پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان افزود: این طرحها در شهرهای میداود و حسینیه و روستاهای بالای 50 خانوار استان اجرا شده است.

افشین افزود: برای اجرای این طرحها علاوه بر 795 کیلومترشبکه گذاری، 20 هزار و 697 انشعاب گاز هم نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان تعداد خانوارهای بهره مند از این طرحها را 37 هزار و 623 خانوار اعلام کرد گفت: تعداد خانوارهای زیر پوشش در مقایسه با پارسال 15.19 درصد و میزان شبکه گذاری نیز در مقایسه با پارسال 15.4 درصد رشد داشته است.

افشین تصریح کرد: عملیات گازرسانی به شش شهر و 342روستا دیگر نیز در حال اجراست.
 
کد مطلب 1458049

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