ولایت مستحکم ترین رکن برای پیشبرد برنامه های اسلامی است

حجت الاسلام حجت الله فاضلی با اشاره به جنبه های عظیم عید غدیرخم، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ولایت پاسدار واقعی دین درتمام ابعاد ازجمله حوزه حکومت ،اقتصاد ، اخلاق، معنویت، سیاست است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: رمز اهمیت دستورات دین اسلام را باید بدانیم که اگر نماز رکن دین است به برکت ولایت رکن دین واقع شد و اگر قرآن کتاب هدایت و رستگاری است به برکت تفسیر و تعلیمی است که از جانب ولایت وائمه از آن می شود و اگر نماز رکن دین است در سایه ولایت تنهی عن الفحشاء و المنکر خواهد شد و الا نماز جمعه معاویه خواهد بود که در روز چهار شنبه اقامه شد.

وی گفت: هر اندازه عظمت و اهمیت اسلام را بیان می‌کنیم به همان اندازه ولایت و امامت معصومین اهمیت دارد.

فاضلی در پایان افزود: جامعه باید حجاب غفلت را از درک واقعیات غدیر بردارد و غدیر را تحقیق و ضرورت آن را دوباره تبلیغ کند.

