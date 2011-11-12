"سرزمین عشق" به روایت میرکریمی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند نیمه بلند 10 قسمتی 45 دقیقه ای "سرزمین عشق" به کارگردانی سیدرضا میرکریمی و تهیه‌کنندگی محمد پیرهادی اینک درمراحل پایانی پژوهش و نگارش و آغاز تصویربرداری است.

این مستند به زندگی ده سردارشهید دفاع مقدس (همت، متوسلیان، باکری، جهان آرا، چمران، باقری، دوران، زین الدین، بروجردی وخرازی) می پردازد و مراحل پیش تولید خود را سپری می کند.

این در حالی است که کارگردان اثر سید رضا میرکریمی درباره این پروژه در برنامه "پارک ملت" تاکید کرد با توجه به اینکه در حال حاضر رفتن سراغ این افراد که تریبون رسمی کشور این قدر درباره‌شان حرف زده نوعی عملیات انتحاری به شمار می آید، من باید حواسم را جمع کنم که در این آشفته بازار گم نشوم، اما من نسبت به این افراد تکلیف شخصی پیدا کرده ام و در واقع بینشان گیر کردم. این افراد نگاه‌های عجیبی دارند که انسان نمی داند چه جوابی به آنها بدهد! من احساس می‌کنم که این افراد در اتوبان ها و استادیوم ها و کوچه ها محصور شده اند . آنها آنگونه که بودند دیده نشدند !

کارگردان اثر تحسین برانگیز "یه حبه قند" در حال حاضر مشغول پیش تولید این پروژه است و مهمترین دلیل ساخت این مجموعه را زندگی نگه داشتن اخلاقیات دانست و معتقد است از این افراد سوء استفاده شده و انعکاس درستی پیدا نکرده اند.