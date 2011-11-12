به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میرزایی با اشاره به ترافیک بالای این محور ترانزیتی هدف و تاثیرات اجرایی این پروژه را نوسازی سطح رویه جهت سهولت تردد و ارتقای ایمنی عنوان کرد.

سرپرست اداره راه و ترابری شهرستان حاجی آباد گفت: اعتبار مورد نیاز برای احداث این پروژه 157 میلیارد ریال است.

وی افزود: عملیات بهسازی این پروژه از نیمه سال 90 آغاز شده و در صورت تامین به موقع اعتبار مورد نیاز تا نیمه سال 91 به بهره برداری می رسد.

میرزایی گفت: بهسازی و روکش آسفالت محور سیرجان – بندرعباس تا کنون 50 درصد پیشرفت داشته است.