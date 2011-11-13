حذف دوره و ابطال مجوز تاوان تبلیغ غیرواقعی موسسات/ ساماندهی تبلیغات

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشتر این موسسات که در تبلیغات خود عنوان می کنند منابع آزمون را اختیار دارند، منابع سال گذشته را دارند و آن را به داوطلبان می دهند.

وی اضافه کرد: پیش از اینکه مراجع اصلی از جمله شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، دانشگاه پیام نور و سازمان سنجش آموزش کشور منابع آزمون را اعلام کنند، ادعای داشتن منابع اصلی از سوی موسسات، تخلف محسوب می شود.

نادری از ابلاغ بخشنامه ای به موسسات آموزش آزاد برای ساماندهی نحوه تبلیغات این موسسات خبر داد و گفت: در این بخشنامه نحوه درست تبلیغات و موارد ممنوعیت به موسسات اعلام می شود.

وی با اشاره به عدم رعایت مقررات از سوی برخی موسسات آموزش آزاد تاکید کرد: روزی نیست که دفتر حقوقی وزارت علوم با تخلفات موسسات روبرو نشود و همین مسئله باعث شده که قوانین سختگیرانه تری برای آنها اعمال شود.

مدیرکل آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم درباره نحوه برخورد با تخلفات موسسات در زمینه تبلیغات کنکوری، گفت: اخطار به همراه حذف دوره های تخصصی از جمله دوره های فراگیر و یا آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری اولین مرحله برخورد است.

وی گفت: پس از آن مجوز اصلی موسسه ابطال می شود و در صورت ادامه تخلفات از سوی موسسه، مجوز قطعی موسسه هم ابطال می شود و در نهایت موسسه انحلال پیدا می کند.

نادری اضافه کرد: از سوی دیگر علاوه بر پیگیری دفتر آموزش های آزاد، دفتر حقوقی وزارت علوم هم این موضوع را پیگیری می کند و در صورت اثبات تخلف موسسات با آنها برخورد می شود.

به گزارش مهر، موسسات آموزش آزاد به تازگی با ارسال پیامک، تبلیغات کنکوری را برای کاربران تلفن همراه ارسال می کنند و در آن مدعی می شوند که منابع آزمون های سراسری از جمله کارشناسی ارشد و دکتری سال 91 را در اختیار دارند.