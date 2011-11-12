تخلفات داخل زندانها به شدت کاهش یافته است/ پایان زندانی سالاری در زندانهای یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حشمت الله حیات الغیب پیش از ظهر شنبه در سومین نشست شورای اداری زندانهای استان یزد ضمن تقدیر از فعالیتهای واحد بازرسی و حفاظت اداره کل و زندانها اظهار داشت: بازرسی‌ های بدنی باید ضابطه‌ مند شده و همه کارکنان هنگام ورود مورد بازرسی قرار گیرند.

وی بیان داشت: به طور جدی تخلفات داخل زندانهای استان کم شده است و این نشانه کارهای فرهنگ ‌سازی و تلاش همکاران است.

حیات الغیب، نظارت مستقیم روسای زندانها و مسئولان ستادی اداره کل بر اقدامات در حال انجام در مجموعه را خواستار شد و افزود: مسئولان باید بر روی همه اقدامات در دست اجرا نظارت کافی داشته باشند تا کارها با سرعت، دقت و ظرافت بیشتری صورت پذیرد.

انقلاب بزرگ فرهنگی در زندانهای یزد رخ داده است

وی با تاکید بر رعایت شئون اداری و مرتبه شغلی افراد گفت: در بحث ارتقاء نظم و انضباط اقدامات بسیار ارزنده ‌ای در زندانهای استان صورت گرفته به گونه ‌ای که می ‌توان گفت در یک سال گذشته انقلاب بزرگ فرهنگی در زندانهای استان به وجود آمده است.

حیات الغیب ادامه داد: همکاران مجموعه زندانهای استان یزد در طول یک سال گذشته با عزم جدی و حرکتی جهادی وارد کار شدند و اقدامات اساسی و زیربنایی خوبی انجام داده ‌اند که شایسته تحسین و تقدیر است اما ما هنوز در نیمه راه هستیم و تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی در پیش داریم.

مدیرکل زندانهای استان یزد، زندانی سالاری را یکی از آفتهای بزرگ زندان‌ بانی دانست و بیان کرد: خوشبختانه امروز با سیاست‌ های کلان دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها، اقدامات ارزنده فرهنگی و تربیتی در زندان‌های کشور صورت گرفته و بدون هیچ‌ گونه خشونتی، ابهت به زندانها برگشته است و این نتیجه تلاشهای مسئولان و زندانبانان است که این امر مهم را فرهنگ ‌سازی و زندانیان را توجیه کرده‌ اند.

80 درصد از زندانیان جدیدالورود یزد آلوده به مواد مخدر هستند

حیات ‌الغیب بازرسی مکرر از اندرزگاه‌ ها را امری مهم برشمرد و گفت: کشفیات خوبی از بازدیدهای اخیر زندان‌ها داشته‌ایم و با توجه به اینکه حدود 80 درصد از زندانیان جدیدالورود آلوده به مواد مخدر هستند، این بازرسی ها نباید مقطعی باشد.

وی عنوان کرد: وضعیت روحی و روانی زندانیان تغییر کرده است و این موضوع در برخورد با مددجویان کاملا مشهود است اما باید در نظر داشت که زندان آتش زیر خاکستر است و آبستن حوادث، نباید خیالمان از آرامش زندان راحت باشد و در کنار اقدامات فرهنگی و تربیتی، امنیت زندان را کنترل کنیم.

حیات ‌الغیب در مورد اعزام و بدرقه زندانیان نیز عنوان کرد: زندانیان جرایم سنگین باید با اطلاع رئیس زندان با مراقبت بیشتری اعزام شوند و با شناخت بیشتر از زندانی و نوع جرم آن، تمهیدات بهتری بیاندیشیم.

مدیرکل زندانهای استان یزد با تاکید بر مطلع کردن کارکنان از دستورالعمل‌های سازمانی گفت: دستورالعملهای سازمان زندانها تنها مختص مسئولان و رئیس زندان نیست و باید به اطلاع بدنه اصلی زندان که پرسنل هستند، برسد.

پنج درصد زندانیان یزد تحت قرار باز هستند

حیات ‌الغیب درباره زندانیان تحت قرار باز اظهار داشت: پنج درصد از زندانیان تحت قرار باز هستند که با تلاش بیشتر همکاران، این آمار تا پایان سال جاری باید به دو درصد برسد.

وی افزود: طبقه ‌بندی زندانیان باید به صورت جدی و با حساسیت بیشتری رعایت شود.

مدیرکل زندانهای یزد نقش مددکاران را در کاهش جمعیت کیفری زندان بسیار موثر دانست و اظهار داشت: مددکاران دلسوز و فعالتر در زندانها باید تقدیر شوند زیرا نقش آنها در کاهش جمعیت کیفری زندان بسیار موثر و پررنگ است.

وی همچنین حضور مستمر قضات را همچون شش ماهه اول سال خواستار شد و گفت: با دعوت مستمر از قضات و پیگیری مشکلات قضایی مددجویان می ‌توان زمینه آزادی تعدادی از آنها را فراهم کرد.