بررسی مقالات علمی تکاثر و اعتدال

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجج اسلام محمدرضا جباران، احمد جمالی، جلال سبحانی، علی محمد حسینی زاده در دفتر دانشنامه برگزار شد.



در این جلسه بررسی نامه یکی از مؤلفان درباره موضوع چند مقاله و بررسی محتوایی مقالات تکاثر تألیف حجت الاسلام سبحانی-اعتدال تألیف حجت الاسلام همدانی در دستور کار قرار گرفت.



مقاله تکاثر درباره فخرفروشی و افزون طلبی از صفات ناپسند و رذیله اخلاقی است که باعث گمراهی و غفلت انسان می گردد و در قرآن کریم و سیره رسول خدا(ص) مورد نکوهش قرار گرفته است.



مقاله اعتدال نیز درباره میانه روی در امور و پرهیز از افراط و تفریط در صفات نفسانی، گفتار و کارهای فردی و اجتماعی است.



اعضای شورای علمی با طرح نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی مقاله، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه کردند.



در نهایت مقرر شد اصلاحات مورد نیاز با ارجاع مقاله تکاثر به حجت الاسلام سبحانی و مقاله اعتدال به مولف آن، موارد ذکر شده صورت پذیرد.