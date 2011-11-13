تناسبی میان پژوهشها و نیازهای جامعه وجود ندارد

دکتر احد فرامرز قراملکی در مورد اینکه آیا پژوهشهایی که در کشور انجام می‎گیرند کاربردی و به روز هستند یا خیر به خبرنگار مهر گفت: قاعدتا باید بین پژوهشهایی که انجام می‎شود و نیازهای پژوهشی جامعه تناسبی وجود داشته باشد. همانطوری که رشته‎های پزشکی و یا فنی سازمانهای صنعتی و پزشکی ما توقع دارند پژوهشها پاسخگوی نیازهای آنان باشد در حوزه علوم انسانی هم چنین است.

وی افزود: ولی به نظر می‎رسد در حوزه علوم انسانی پژوهشهایی که انجام می‎گیرند غالبا نظری و مفهوم محور و موضوع محور هستند و کمتر مسائل مبتلابه جامعه را هدف خود قرار می‎دهند. بعنوان مثال ما در حوزه‎‏های قضاوت و ورزش و علمی فعالیتی به نام داوری داریم، اینکه داوری درست کدامست و داوری منصفانه چیست روابط و ضوابط اخلاقی داوری چیست یکی از نیازهای مبرم جامعه ماست. اما اگر بپرسیم چند صفحه تحقیقات امروزی نسبت به این بحث داریم شاید نتوانیم با شادکامی به این بحث بپردازیم.

رئیس گروه اخلاق حرفه‎ای دانشگاه تهران تصریح کرد: این ضعف در حوزه اخلاق مالی، اخلاق فاینال، مدیریت سرمایه که این همه جامعه به آن نیاز دارد نیز به شدت وجود دارد. پژوهشهای اخلاقی ما پاسخگوی اینها نبوده‏اند، امروزه در دنیا حتی از مطالعات فلسفی انتظار می‎رود که بتانند مسائل عینی جامعه را حل کنند.

وی یادآور شد: نمی‏توان گفت این یک درگیری کاربردگرایانه است ولی بطور طبیعی توقع جامعه این است که پژوهشهای دانشگاهی و حوزوی مسائل آنها را حل کند. خیلی تصویر روشنی از تناسب پژوهشهایی که انجام می‎شوند و نیازهای پژوهشی که در جامعه به شدت وجود دارد نمی‎بینم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اخلاق در راهکارهای کاربردی کردن پژوهشها نیز گفت:‌ اگر بتوانیم مدیریت جامعه را با پژوهش انطباق دهیم به صورتی که پژوهشگرها بتوانند آمادگی خود را برای نیازهای مدیریت اجرایی جامعه ایجاد کنند یعنی تعامل اثربخش بین دانشگاهها و سازمانهای جامعه بالا رود پژوهشهای ما کاربردی‎تر خواهند شد.