  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۲۵

تا پايان آذرماه

پنج جايگاه سوخت گيري براي اتوبوس هاي گاز سوز در تهران افتتاح مي شود

پنج جايگاه سوخت گيري تا پايان آذرماه امسال براي اتوبوس هايي كه از گاز طبيعي فشرده استفاده مي كنند به بهره برداري مي رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از روابط عمومي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور ، سرپرست اجرايي جايگاههاي CNG گفت: اين جايگاه ها در منطقه چهار در ياغچي آباد ، منطقه پنچ در ابتداي جاده قديم كرج ، منطقه شش واقع در جنت آباد و دو جايگاه د رمناطق 9 و 10 در ابتداي جاده آبعلي پارك غزال احداث مي شود .
علي رحيمي اضافه كرد: طراحي و اجراي اين جايگاه ها همزمان در مناطق 4، 5، 9و 10 تهران آغاز شده است.
وي تشريح كرد: در بخش طراحي ، نقشه هاي فاز يك همه اين جايگاه ها تهيه شده و براي اجرا به پيكانكاران ابلاغ شده است كه حداكثر تا پايان آذر ماه امسال همه اين جايگاه ها آماده بهره برداري مي شوند.

 

کد خبر 14581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها