پنج جايگاه سوخت گيري براي اتوبوس هاي گاز سوز در تهران افتتاح مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از روابط عمومي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور ، سرپرست اجرايي جايگاههاي CNG گفت: اين جايگاه ها در منطقه چهار در ياغچي آباد ، منطقه پنچ در ابتداي جاده قديم كرج ، منطقه شش واقع در جنت آباد و دو جايگاه د رمناطق 9 و 10 در ابتداي جاده آبعلي پارك غزال احداث مي شود .

علي رحيمي اضافه كرد: طراحي و اجراي اين جايگاه ها همزمان در مناطق 4، 5، 9و 10 تهران آغاز شده است.

وي تشريح كرد: در بخش طراحي ، نقشه هاي فاز يك همه اين جايگاه ها تهيه شده و براي اجرا به پيكانكاران ابلاغ شده است كه حداكثر تا پايان آذر ماه امسال همه اين جايگاه ها آماده بهره برداري مي شوند.