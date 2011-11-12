فرد معتاد در خرمشهر برادر خود را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دادگستری شهرستان خرمشهر اظهار کرد: متهم به قتل، قصد آسیب رساندن به خواهر خودش را داشت که برادر دیگر مداخله کرد و پس از درگیری دو برادر با یکدیگر، یکی از آنان با اصابت چاقوی دیگری به قتل رسید.

محمد رحیم اکرمی مقدم گفت: متهم پس از دستگیری، انگیزه قتل را توهم نسبت به خواهر خود اعلام کرده است.



اکرمی مقدم با بیان اینکه مقتول 25 ساله و متاهل است، ادامه داد: پرونده در دادسرای خرمشهر تشکیل و در شعبه اول بازپرسی مطرح رسیدگی است.



وقوع قتل در دشت آزادگان

همچنین رئیس دادگستری شهرستان دشت آزادگان از وقوع قتل در این شهرستان خبر داد.



حمید عساکره اظهار کرد: در نزاعی خانوادگی، شخصی به هویت ع.الف، به وسیله سلاح جنگی کلت، برادر خود به هویت ح.الف را به قتل رساند.



وی ادامه داد: علت این نزاع که در روستای کوت نعیم درگرفت، اختلاف بر سر اراضی زراعی اعلام شده است.



عساکره گفت: متهم پس از ارتکاب قتل، متواری شد که با راهنمایی خانواده مقتول، پیگیری مستمر این مرجع و تلاش ماموران کلانتری 14 اهواز، شناسایی و در منزل خود در اهواز دستگیر شد.



وی افزود: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.