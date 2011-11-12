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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

درکهگیلویه و بویراحمد/

چهارمیلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد درسفر سوم دولت کمک شد

چهارمیلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد درسفر سوم دولت کمک شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در جریان سفر سوم هیئت دولت به این استان، کمیته امداد بیش از چهار میلیارد ریال به مددجویان کمک کرد.

سرافراز آوری بعد ازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نهاد در سفر سوم هیئت دولت به این استان در ملاقاتهای حضوری مردم، مبلغ دو میلیارد و 748 میلیون ریال به صورت بلاعوض به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد پرداخت کرد.

وی بیان داشت: این نهاد همچنین مبلغ یک میلیارد و 367 میلیون ریال وام در سفر سوم هیئت دولت به استان به مددجویان این نهاد حمایتی پرداخت کرد.

آوری اظهار داشت: کمیته امداد در سفر چهارم هیئت دولت به این استان نیز همچون گذشته آماده استقبال از برنامه های دولت در راستای کاهش مشکلات مددجویان خواهد بود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمدهمچنین عنوان کرد: در شش ماهه نخست امسال یک هزار 991 مددجو درکهگیلویه و بویراحمد بیمه شدند.

وی افزود: سه میلیارد و 368 میلیون ریال برای بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد در این استان پرداخت شده است.

کد مطلب 1458105

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