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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

نمایش "پری" تا 27 آبان تمدید شد

نمایش "پری" تا 27 آبان تمدید شد

اجرای نمایش"پری" نوشته خیرالله نقیانی‌پور و کارگردانی مشترک خیرالله تقیانی‌پور و جواد نوری تا جمعه 27 آبان‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل استقبال از نمایش"پری" که جزو آثار منتخب پانزدهمین جشنواره بین‌المللی آیینی سنتی محسوب می‌شود و بنا به تصمیم سرپرست تماشاخانه سنگلج،‌ این اثر تا 27 آبان‌ماه تمدید شد.

بنا به گفته مسئولان تماشاخانه سنگلج، استقبال از این نمایش روز جمعه 22 آبان‌ماه به اندازه ای بود که حدود 100 نفر از متقاضیان، موفق به خرید بلیت و دیدن نمایش نشدند. دراین نمایش از شیوه‌های نمایش ایرانی چون زن‌پوشی، سیاه‌بازی، سایه‌بازی، نقالی و ... استفاده می‌شود.

رضا پاپی، جواد پورزند، مصطفی ساسانی، علی عامل‌هاشمی، رهام عسگرپور، محسن بابایی ربیعی، حسین شفیعی، علیرضا زراعی و علی رضاخانی به ایفای نقش در این نمایش می‌پردازند.

نمایش "پری" تا تاریخ 27 آبان‌ماه هر روز به جز شنبه‌ها ساعت 19:30 به مدت 75 دقیقه در تماشاخانه سنگلج میزبان علاقمندان است. 
 

کد مطلب 1458107

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