دلایل افزایش قیمت بلیت هواپیما/ اجرای پیشنهاد 17 درصدی

علی نیکزاد در گفتگو با مهر در خصوص الزام شرکت های هواپیمایی برای خرید نقدی سوخت، اظهارداشت: شرکت های هواپیمایی پس از هدفمندی یارانه ها در جلسه ای اعلام کردند که اگر قیمت بلیت هواپیما 17 درصد افزایش یابد کیفیت خدمات را افزایش می دهیم و پول سوخت را هم با قیمت 400 تومان می پردازیم.

وی با بیان اینکه ابتدا 14 درصد مجوز دادیم اما کافی نبود، افزود: براساس درخواست شرکت های هواپیمایی، قیمت بلیت در مسیرهای پروازی با مسافران کمتر، 10 درصد و در مسیرهای پروازی با مسافران بیشتر 18 درصد گرانتر شد، بنابراین متوسط افزایش قیمت بلیت به 16.5 تا 17 درصد رسید تا مشکلات افزایش هزینه های شرکت های هواپیمایی برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از زمانیکه اجازه فروش بلیت گران به شرکت های هواپیمایی داده شد قرار شد تا پول سوخت را با قیمت 400 تومان به شرکت نفت بپردازند.

نیکزاد با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی باید بدهی خود را با شرکت نفت تسویه کنند، اظهار داشت: میزان افزایش بلیت هواپیما و پرداخت بدهی شرکت نفت بنا به درخواست شرکت های هواپیمایی بوده است و آنها به دولت اعلام کردند که تا قبل از افزایش قیمت بلیت، سوخت 100 تومان محاسبه شود و پس از گرانی بصورت 14 درصد پرداخت شود و رقم 17 درصد پوشش هزینه ها را می دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر شرکت های هواپیمایی در تسویه هزینه سوخت مشکل دارند و از سویی در کیفیت خدمات دهی هم تغییری ایجاد نشده است پس چرا بلیت هواپیما را گران کردیم، افزود: شرکت های هواپیمایی به دولت پیشنهاد دادند که افزایش 17درصدی قیمت بلیت هواپیما می تواند هزینه های ناشی از افزایش قیمت سوخت از 100 تومان به 400 تومان را پوشش دهد بنابراین دولت هم مجوز افزایش قیمت بلیت را داد.