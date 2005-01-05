  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ دی ۱۳۸۳، ۱۹:۴۷

مدير تيمهاي فوتبال استقلال اهواز در گفتگو با " مهر":

بازي سختي مقابل استقلال تهران خواهيم داشت

وضعيت بازيكنان تيم درشرايط آرماني قراردارد و با تمرينات منظمي كه تيم داشته آماده ديدارروز جمعه مقابل استقلال تهران هستيم.

اصغرباقريان مديرتيمهاي فوتبال استقلال اهوازدرگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: بازي سخت ودشواري را مقابل استقلال تهران خواهيم داشت وبا توجه به اينكه دربازيهاي خانگي همواره پيروزي با ما بوده اينبارنيز بايد تلاش كنيم تا بتوانيم با دست پرازميدان خارج شويم.
وي ادامه داد: تمام بازيهاي ليگ ازحساسيت بالايي برخورداراست وبازي با استقلال نيزازاين مساله مستثني نيست واميدوارم بتوانيم با تلاش گروهي به پيروزي دلخواه دراين مسابقه دست يابيم.
باقريان خاطرنشان كرد: تمام تلاش كادرفني وبازيكنان اينست كه مشكلات هفته اخيربا پيروزي دراين مسابقه جبران شود ودر روزي خوب هواداران اسنقلال اهواز با خوشحالي ورزشگاه را ترك نمايند.

