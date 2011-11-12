گرانیها در خوزستان بررسی و رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه های استان خوزستان با اشاره به اجرای موفق طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه در فصل پائیز بازگشایی مدارس و دانشگاه ها همزمان با تغییر آب و هوا و ورود جمعیت زیادی به استان و بالا رفتن مصرف خانوارها و پوشاک بوده لازم است دستگاه های متولی نظارت لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمتها لحاظ کنند.

حجازی تاکید کرد: اگر گرانی و اختلاف قیمتی در شهرستانها مشهود است تمامی مدیران ظرف دو هفته آینده باید موارد را بررسی و دلایل بروز این موارد را تشریح و رفع کنند.



حجازی تصریح کرد: با توجه به سرد شدن هوا در مناطقی که گازشهری وجود ندارد ممکن است اهالی برای تامین سوخت از درختان استفاده کنند پس برای جلوگیری از این اقدام با برگزاری جلسات و تدابیر لازم نفت سفید و کپسولهای گاز فراهم شود.



استاندار خوزستان گفت: به منظور ساماندهی حمل و نقل درون شهری باید روند دریافت تسهیلات برای خرید تاکسی توسط تعاونیها به خوبی اجرا شود و از سویی با مسافرکشهای شخصی نیز برخورد شود.



رئیس ستاد هدفمندسازی یارانه ها در استان خوزستان افزود: فرماندار اهواز موظف است در نشستهای مشترک با مسئولان ناجا و راهور استان مصوبات لازم را برای رفع معضل مسافرکش های شخصی انجام بدهد.



وی بیان کرد: پرداخت تسهیلات و بسته های حمایتی توسط بانکهای استان باید توسط معاونت برنامه ریزی و بودجه استانداری تهیه شود و به بانک مرکزی انعکاس یابد.



وی در ادامه این جلسه ضمن تاکید بر استفاده از بخش خصوصی در تجهیز ناوگان اتوبوسرانی گفت: بخش خصوصی که علاقمند به مشارکت در این بخش است باید توسط امور شهری استان مشخص و با مشخص شدن تعداد شغل ایجاد شده برای دریافت تسهیلات در کارگروه تخصصی شورای اشتغال استان بررسی شوند.



استاندارخوزستان تاکید کرد: هر موردی که منجر به افزایش قیمتها می شود باید رفع شود. همچنین در واحدهای تولیدی نباید پایه های قیمت و قیمت تمام شده افزایش یابند و در مواردی مانند سیل، خشکسالی و ... با اعتبارات موجود حمایتهای لازم از تولیدکنندگان صورت بگیرد تا افزایش قیمت به وجود نیاید.



وی در پایان این جلسه اظهار کرد: نشستهای ستاد هدفمندسازی باید بیشتر و با حضور مدیران دستگاه ها برگزار شود.