"مفهوم نهضت در حکمت امام علی(ع)" در بیروت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با سخنرانی جورج خوام رئیس دانشگاه جامعة الفسلفة‌ واللاهوت وابسته به کلیسای کاتولیک لبنان، شیخ عبدالقادر ترننی پژوهشگر و روحانی اهل‌سنت و حجت‌الاسلام شیخ جعفر مهاجر نویسنده و روحانی شیعه لبنان در بیروت برگزار شد.

در این مراسم، ابتدا سید محمدحسین رئیس‌زاده رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان گفت: مفهوم نهضت در حکمت امام علی(ع) از دیدگاه ایشان به ولایت الهی بر خلق سرچشمه می‌گیرد که در ولایت ولی خدا بر مردم مجسم می‌شود.

وی افزود: ولایت آنگونه که در شخصیت امام علی(ع) نمود یافته، عین عدالت و حکمت است به‌گونه‌ای که نزد امام علی(ع) فاصله‌ای میان عالم حق و عالم خلق وجود ندارد لذا اگر کسی خواهان توحید باشد باید مسیر را از طریق برپایی عدالت میان مردم به سوی توحید بپیماید و این همان طریقی است که امام(ع) در دوره حکومت خود پیمود.

جورج خوام نیز با قرائت متن ادبی زیبا و بلیغی به توصیف شخصیت امیرالمؤمنین به عنوان انسان کامل و حاکم در جامعه پرداخت.

سپس شیخ عبد القادر ترننی طی سخنانی نهضت در حکمت امام علی(ع) را از دو منظر بررسی کرد، امام علی(ع) به عنوان شهروند و امام علی(ع) به عنوان حاکم .

وی سپس با مروری بر مواضع و سیره امام علی(ع)، او را شخصی با احساس مسئولیت در قبال جامعه و در عین حال معارضی متمدن که از حق خود دفاع می کند ولی رو به توطئه نمی آورد ، برشمرد. امام علی(ع) به عنوان حاکم، شخصی بخشنده و قاطع بود. بخشنده تا حدی که تاریخ همانند او حاکمی را سراغ ندارد و تا جایی که حتی مخالفین خود را در امنیت احساس می کردند و از اینکه با آنها خارج از عدل و گذشت رفتار نخواهد کرد اطمینان داشتند .