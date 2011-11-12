صدور پراونه استاندارد در کشور سه برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری ظهر شنبه در جلسه شورای استاندارد گفت: در راستای ارتقای کیفی کالاهای کشور در برنامه سوم چهار هزار و 560 پروانه استاندارد صادر شده و در برنامه پنجم 14 هزار و 500 پروانه استاندارد صادر شده که رشد سه برابری دارد.

وی ادامه داد: طی 15 سال گذشته استاندارد را یک امر لوکس می دانستند و مردم آگاهی نداشتند و در حال حاضر با یک رویکرد جدید کالا و خدمات به سمت و سوی استاندارد می رود که در سال 1404 هر کالا و خدماتی ایرانی ارائه خواهد شد باید مهر استاندارد داشته باشد.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته استاندارد و فرهنگ عمومی نسبت به ارزش گذاری آن دچار تحولات بسیار مثتبی شده است افزود: در گذشته به استاندارد به عنوان یک امر لوکس و تشریفاتی نگریسته می شد و این موضوع از اهمیت و جایگاه حقیقی خود مغفول مانده بود.

برزگری به افزایش فرهنگ عمومی در زمینه پذیرش استاندارد و استقبال از کالاهای دارای مهر و ‌آرم استاندارد اشاره کرد و افزود: امروز می توان به آسانی گفت که این موضوع در میان مردم به عنوان یک فرهنگ نهادینه شده همچنین تعداد کالاهای دارای این نشان نسبت به 10 سال گذشته دچار تحول و جهش چشم گیری شده است.

برزگری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ، بر سال نظام کیفیت کالا و خدمات تاکید داشته اند که در استان زنجان در هفت ماه سال نخست 20 درصد ارتقای کیفی کالای ایرانی در صدور پروانه استاندارد بوده و 20 درصد کل عملکرد در عمر 50 ساله استاندارد استان زنجان بی سابقه است.

وی افزود: استاندارد مطالبه علمی و حق انسانی است در راستای ارتقای کیفی استاندارد دو طرح طاها و تجا برای اولین بار در راستای هماهنگی استاندارد و توسعه جامع استاندارد کشور، بود که برای این دو طرح 60 میلیارد تومان بودجه گرفته ایم.

رئیس سازمان استاندارد کشور کنترل کالبراسیون را یاد آور شد : مرکز عرضه تحت کنترل ، استاندارد سازی تجهیزات پزشکی، استاندارد سازی گوشی های پزشکی و فشار سنج در سه ماهه از مراکز درمانی و بیمارستانها کنترل شده، اندازه شناسی و مترولوژی و سلامت جامعه در دستور کار قرار گرفته است.

برزگری در ادامه گفت: این امر نشان از توجه دولت به استاندارد و استاندارد سازی است در تبیین استاندارد در چهار یا سه سال اخیر 40 درصد کل تبیین هایی که در عمر 50 ساله تدوین شده بود تدوین انجام شده است.

وی افزود: 250 میلیون تومان تاپایان سال تخصیص خواهیم داشت و بودجه استانی ترزیق خواهد شد.

رئیس سازمان استاندارد کشور گفت : هر چه در استاندارد سازی هزینه شود سرمایه گذاری است و به عنوان یک امر بهداشتی و سلامت جامعه مطرح است و باید در ردیف سرمایه گذاری بدانیم.

برزگری افزود : طبق قانون مصوب سال گذشته باید کل کالهای صنعتی و تولیدی به سمت استاندارد سازی رود و شناسایی واحدهایی تولیدی برای استاندارد سازی در دستور کار قرار گیرد و در جهت شناسایی واحد ها و استاندارد به صورت هماهنگ عمل کنیم لذا از الزامات کشور است که جلوگیری از کالای بی کیفیت وظیف ماست و باید به طور دقیق پیگیری شود.

وی افزود : در شرایط حاضر که در تحریم هستیم و استکبار جهانی تحریم را تشدید کرده ولی با این حال کشور در تولید پیشرو بوده و در کیفیت وضعیت خوبی داریم و به ورود کالای با کیفیت وارداتی نداریم.

رئیس سازمان استاندارد کشور نگاه و دیدگاه دولت را به بحث استاندارد در کشور بسیار خوب عنوان کرد و افزود : استاندارد یک امر الهی است و خدا یک نسخه استاندارد برای ما عرضه داشته بنام قرآن و این کتاب را با راه و رسم زندگی بهتر و توجه به امانتداری و حق الناس به وسیله پیامبر فرستاده است.

وی استاندارد در اسلام را یک امر الهی یاد کرد و افزود: باید یک دیدگاه برای کرامت انسانی به همنوع در استاندارد ایجاد شود وتولید کننده در ایران با ارائه یک کالای غیر استاندارد به کرامت انسانی خیانت نکند و هیچ تولیده کننده ای برای فروش کالای خود به سمت مواد افزودنی نرود.

رئیس سازمان استاندارد کشور قرآن کریم را بزرگترین کتاب و قانون برای زندگی انسانها و برنامه اساسی برای تبادلات بشری دانست و یادآورشد: در صورتی که عموم مردم و تولید کننده عامل به این کتاب آسمانی باشند هرگز کالای بی کیفیتی مغایر با کرامت و شان انسان این مخلوق با ارزش خداوند تولید و عرضه نمی کنند.

برزگری به مذاکرات صورت گرفته با حوزه علمیه قم برای بررسی و نظارت بر اصول فقهی کالاها و خدمات اشاره و اظهار کرد: بر این اساس در بررسی و ارزیابی شاخص های مختلف کالاهای تولیدی تمامی اصول شرعی، مهندسی و فنی آن مد نظر قرار می گیرد.