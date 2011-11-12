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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

افزایش تعداد تصادفات و ماموریتهای اورژانس کشور در هفته گذشته

افزایش تعداد تصادفات و ماموریتهای اورژانس کشور در هفته گذشته

171 مورد تصادف حوادث ویژه ترافیکی در هفته گذشته اتفاق افتاد که این رقم در مقایسه با هفته‌های گذشته از میزان بیشتر تصادفات حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، 71 تصادف هفته گذشته منجر به اعزام 237 دستگاه آمبولانس برای انتقال 571 مجروح و 102 کشته شد.

مهم‌ترین حوادث ویژه ترافیکی دراین هفته تصادف دو دستگاه پراید در محور قائمیه به ابوالحیات، واژگونی یک دستگاه سواری لندکروز در روستای بزنوید الیگودرز و واژگونی یک دستگاه پراید سواری در جاده زاهدان، سه راهی مشهد به زابل بوده است که در مجموع منجر به اعزام 6 دستگاه آمبولانس به محل حوادث برای انتقال 19 مجروح و سه کشته این حوادث به بیمارستان‌های ولیعصر (عج) کازرون، امام صادق (ع) الیگودرز و خاتم‌الانبیا (ص) زاهدان شد.

طبق توصیه‌های راهنمایی و رانددگی و نیز اورژانس کشور، به همراه داشتن جعبه کمک‌های اولیه، کپسول آتش‌نشانی، تجهیزات ایمنی ترافیک مثل مثلث احتیاط، چراغ قوه، همراه داشتن دفترچه بیمه و داروهای مورد نیاز بیماران در طول سفر ضروری است.

رانندگان در حین رانندگی از کشیدن سیگار، صحبت کردن با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، مشاجره و شوخی به دلیل کاهش تمرکز در حین رانندگی خودداری کرده و در صورت مصرف داروهایی که بر هوشیاری و سرعت واکنش راننده تأثیر منفی دارد از رانندگی خودداری کنند.
 

کد مطلب 1458138

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