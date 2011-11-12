افزایش تعداد تصادفات و ماموریتهای اورژانس کشور در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر ، 71 تصادف هفته گذشته منجر به اعزام 237 دستگاه آمبولانس برای انتقال 571 مجروح و 102 کشته شد.

مهم‌ترین حوادث ویژه ترافیکی دراین هفته تصادف دو دستگاه پراید در محور قائمیه به ابوالحیات، واژگونی یک دستگاه سواری لندکروز در روستای بزنوید الیگودرز و واژگونی یک دستگاه پراید سواری در جاده زاهدان، سه راهی مشهد به زابل بوده است که در مجموع منجر به اعزام 6 دستگاه آمبولانس به محل حوادث برای انتقال 19 مجروح و سه کشته این حوادث به بیمارستان‌های ولیعصر (عج) کازرون، امام صادق (ع) الیگودرز و خاتم‌الانبیا (ص) زاهدان شد.

طبق توصیه‌های راهنمایی و رانددگی و نیز اورژانس کشور، به همراه داشتن جعبه کمک‌های اولیه، کپسول آتش‌نشانی، تجهیزات ایمنی ترافیک مثل مثلث احتیاط، چراغ قوه، همراه داشتن دفترچه بیمه و داروهای مورد نیاز بیماران در طول سفر ضروری است.

رانندگان در حین رانندگی از کشیدن سیگار، صحبت کردن با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، مشاجره و شوخی به دلیل کاهش تمرکز در حین رانندگی خودداری کرده و در صورت مصرف داروهایی که بر هوشیاری و سرعت واکنش راننده تأثیر منفی دارد از رانندگی خودداری کنند.

