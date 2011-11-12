بزرگترین خط کنسانتره آهن به زودی در خواف به بهره برداری می رسد

‏به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده قبل از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از طرح تجهیز معادن سنگ آهن سنگان خواف بهره برداری این طرح را دستاوردی عظیم در جهت توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت فولاد خواند.

وی افزود: ‏با راه اندازی خط کنسانتره معادن سنگ آهن سنگان خواف که حدود 500 میلیارد ‏تومان اعتبار تاکنون هزینه شده است امکان تولید 2.6 میلیون تن کنسانتره آهن فراهم شده است.

وی سپس با اشاره به اینکه نخستین محموله سنگ آهن معادن سنگان آبان ماه جاری از ایستگاه راه آهن اختصاصی ارسال شده است گفت: این ایستگاه که با 23 میلیارد تومان هزینه ساخت شده در حال حاضر ‏ظرفیت بارگیری 8 میلیون تن در سال را داشته که قابل افزایش تا 15 میلیون تن را دارد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان افزود: در برنامه پنجم توسعه ‏کشور فاز دوم پروژه این معادن شامل احداث خط دوم گندله آهن با ظرفیت 5 میلیون ‏تن در سال با سه هزار و 880 میلیارد ریال اعتبار توسط متخصصین داخلی شروع می ‏شود.

وی ادامه داد: ساخت و راه اندازی خطوط کنتسانتره آهن و گندله آهن در کشور ‏تاکنون توسط متخصصین خارجی انجام می شد که با توجه دستیابی متخصصان و ‏صنعتگران به فناوری جدید در امر تامین و ساخت مواد اولیه صنعت فولاد مشارکت ‏شرکتهای خارجی در این صنعت به زیر 10درصد رسیده است.

سرپرست سازمان صنعت وتجارت افزود: برنامه ریزی دولت برای طرح سنگان اجرا و تکمیل مجموعه کامل تولید کنسانتره وگندله با ظرفیت 20 میلیون تن تولید درسال است که توسط بخش خصوصی در معادن سنگان خواف ‏صورت خواهدگرفت.

وی اظهار داشت: کنتسانتره و گندله آهن معادن سنگان خواف مواد اولیه مجتمع ‏های فولاد مبارکه، خوزستان، نیشابور، سبزوار، قاین، تربت حیدریه و طرح خواف را تامین خواهد کرد.

صفرزاده گفت: طرح معادن سنگان خواف علاوه بر تامین مواد اولیه صنعت فولادسازی ‏در جهت محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال و مولد کردن صنایع پائین دست نقش به ‏سزا و موثر خواهد داشت.

به گفته وی اشتغالزایی طرح معادن سنگان خواف در آینده ده هزار نفر خواهد بود ‏که هم اینک 1700نفر به طور مستقیم در این معادن مشغول کار هستند.

صفرزاده گفت: سنگ آهن سنگان از لحاظ کمی از بزرگ‌ترین معادن کشور و از نظر ‏کیفی محصول تولید شده آن قابل رقابت در بازارهای جهانی و قابل استفاده در ‏کارخانه‌های فولادسازی کشور است.

شایان ذکر است، معادن سنگ ‌آهن سنگان در نزدیکی شهر سنگان از توابع شهرستان خواف در ‏‏280کیلومتری‌ جنوب شرقی‌ مشهد در استان خراسان رضوی واقع شده ‌است.‏