به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی "پنجره باز" در واقع نگاه به طبیعت است از خلال چشماندازهای گسترده و بازنمایی آن به شکل کلیتی یکپارچه، آن هم در تقابل با زندگی کسالت بار و زخمخورده هرروزه، که محصول صنعتی شدن زندگی انسانی، تولد کارخانجات عظیم، گسترش تولید انبوه و تقسیم اجباری ساعات کار و استراحت است.
این نمایشگاه عصر جمعه 20 آبان ماه، با حضور سفیر ایرلند الیور گروگن، قباد شیوا، رسول یونان، محمد حسن حامدی، علی خسروی، حسینعلی ضلبحی، کمال طباطبایی، محمد محمودی و... گشایش یافت و در آن از آثار نقاشی علی گلستانه، فرشید شیوا و المیرا رضاخانی رونمایی شد.
آقای گروگن، سفیر ایرلند، که در پی تصمیم کشورش در قبال بحران اقتصادی اخیر اروپا مبنی بر تعطیلی سفارتخانه این کشور در ایران، به زودی ایران را ترک خواهد کرد؛ در حاشیه بازدید از نمایشگاه پنجره باز با شگفت انگیز خواندن کارها، از این که ناچار به ترک ایران است ابراز تاسف کرد.
رسول یونان، شاعر، نویسنده و مترجم نیز ضمن بازدید از این نمایشگاه از لزوم همنشینی جامعه ادبی و هنرهای تجسمی با یکدیگر سخن گفت و از طرح شعرخوانی در گالریها استقبال کرد و آن را راهی برای نزدیکی مخاطبان این دو رشته با هم دانست.
آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه پنجره باز توجه انسان را به این نکته جلب میکند که مواجه با طبیعت برای نسلهای پیش از ما چنین که برای ما هست نبوده و این موضوع شاید به ما در تجدید نظر کردن درباره کلیشههای تعریف شده پیرامون چشم اندازهای طبیعت به تصویر کشیده شده در نقاشی کمک کند.
منظرههای علی گلستانه، شاید از همان موارد معدودی باشد که تلاش دارد راهی به بیرون از کلیشهها و معناهای پیش ساخته در باب طبیعت دست پیدا کند. منظرههای او فارغ از هرگونه پیشفرض ایدئولوژیک نسبت به طبیعت نقاشی شدهاند، فارغ از هر معنایی که فرهنگ از پیش ساخته و در آن تزریق کرده باشد.
منظرهنگاری گلستانه، حاصل مواجهه مستقیم او با طبیعت و درگیر شدناش با پیچ و خمها و پستیها و بلندیهای آن است. او نه به عنوان جزئی از طبیعت، بلکه در نقش خودش، یعنی یک انسان شهرنشین، گسسته از شیوههای سنتی تولید و گسسته از طبیعت، در طبیعت گام میگذارد و سعی میکند به واسطه کار بر روی طبیعت، با آن ارتباط برقرار کند.
قصد او یکی شدن با طبیعت یا تسلی یافتن با آن نیست، بلکه کلنجار رفتن با آن از طریق نقاشی کردن است. او تلاش دارد تا از راه به کارگیری ابزاری که با آن نقاشی میکند بر طبیعت فائق آید. کار او مشاهده منفعلانه طبیعت نیست، بلکه کلنجار رفتن دائمی با آن است برای آن که رابطه خود را با چشمانداز تعریف کند.
آثار فرشید شیوا در این نمایشگاه اما نگاهی متفاوت به طبیعت را دنبال میکند. مه آلودگی و خنکای صبحگاهی که در چند اثر این نمایشگاه با عناوین "شروع یک رویا"، "هارمونی سکوت"، "انعکاس" و "تاثیر داود امدادیان" به چشم میخورد، گویای حضور نقاش چیره دستی است که بین خود و دنیایی که به تصویر کشیده است فاصلهای معنادار را گوشزد میکند.
المیرا رضاخانی از نسل نقاشان جوانی است که خوب نگاه میکند، او که پیش از این با پرترهها و فیگورها توان هنریاش را به اهالی هنر نشان داده بود این بار در جستجوی آسمانی که میان کوچهها و خیابانهای باریکی که کوچکترین تناسبی با ارتفاع برجهای سر به فلک کشیده ندارند، گم شده است؛ تکههایی از آسمان را با چیره دستی به زمین آورده است تا شاید به همان انسان سازنده دنیای شهری امروزی بگوید: گاهی به آسمان نگاه کن!
نمایشگاه "پنجره باز" تا هفتم آذر ماه، همه روزه غیر از سه شنبهها از ساعت 16 تا 20 ادامه خواهد داشت. علاقمندان میتوانند برای بازدید به خیابان دکتر بهشتی، خیابان صابونچی(مهناز)، کوچه مهماندوست، شماره 8 مراجعه کنند و یا با شماره 88504226 تماس بگیرند.
نظر شما