افسردگی و خودکشی از نتایج مصرف داروهای غیرمجاز لاغری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد حسین پناه گفت: بیماری‌های قلبی و عروقی، افسردگی و خودکشی نتیجه درمان‌های نامناسب چاقی است و برخی از این داروها نه تنها باعث کاهش خطر مرگ بر اثر ابتلا به بیماری‌های قلبی نمی‌شود بلکه بر این میزان می‌افزاید.

فرهاد حسین‌پناه افزود: به چاقی می‌توان از دو دیدگاه نگریست. برخی از دیدگاه مسائل مربوط به سلامت و عوارض چاقی به این موضوع می‌نگرند ولی برخی دیگر به آن از جنبه زیبایی توجه می‌کنند.

وی درباره میزان تاثیر لیپوساکشن بر کاهش وزن اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام شده لیپوساکشن تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر کاهش عوارض مربوط به چاقی مانند فشار خون و قند خون ندارند و بیشتر جنبه زیبایی دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه برخی از روش‌های جراحی برای درمان چاقی مفرط استفاده می‌شود، اظهار کرد: گاهی اوقات با کاهش حجم معده و گاهی اوقات با کاستن از سطح جذب مواد غذایی در روده تلاش می‌کنیم چاقی مفرط را درمان کنیم چرا که این روشها بر اساس مستندات علمی اثرگذار هستند.

وی درباره قرار دادن بالن درمعده گفت: از این روش استفاده‌های نامناسب و غیرعلمی زیادی صورت می‌گیرد. این روش می‌تواند در درمان چاقی مفرط نقش داشته باشد.

وی افزود: این کار را می‌توان به عنوان یک روش آماده‌سازی برای مبتلایان به چاقی مفرط انجام داد به گونه‌ای که افرادی که به علت ابتلا به این نوع چاقی نمی‌توانند تحت عمل جراحی قرار گیرند با استفاده از روش قرار دادن بالن در معده مقداری ازوزن آنها کاسته می‌شوند سپس تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند.

دبیر علمی سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی درباره تاثیر ترک اعتیاد بر افزایش وزن اظهار کرد: ترک اعتیاد می‌تواند تا حدودی باعث افزایش وزن شود اما به قدری این کار مزایا دارد که نمی‌توان آن را به خاطر افزایش چند کیلوگرم وزن نفی کرد.

وی گفت: با شیوع چاقی در جهان بستری برای تجارت در زمینه داروهای مربوط به کاهش وزن به وجود آمده است و یکی از اهداف این کنگره پشتیبانی از روشهایی است که بر اساس مستندات علمی باعث کاهش وزن می‌شود.

وی درباره دستگاهی که برای شکستن چربی‌های بدن به کار می‌رود، گفت: درمان‌های موضعی چاقی مانند لیپوساکشن و لیپولیزر در کاهش وزن تاثیر زیادی ندارند و وزنی که با استفاده از این روشها کاسته می‌شود، پایدار نیست و با رعایت نکردن رژیم غذایی و نداشتن فعالیت بدنی وزن کاهش یافته به میزان قبل باز می‌گردد.

حسین پناه درباره عوارض ابتلا به چاقی گفت: دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی، فشارخون از عوارض ابتلا به چاقی هستند.

وی تاکید کرد: داروهای غیرمجاز سیستم متابولیک بدن را با استفاده از شیوه‌های نادرست تحت تاثیر قرار می‌دهند و موجب ابتلای مصرف کننده به بیماری‌های کبدی و متابولیک می‌شوند.