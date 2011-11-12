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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

گزارش خبرنگار مهر از عربستان/

ذوب‌آهن مقتدرانه نماینده عراق را شکست داد

ذوب‌آهن مقتدرانه نماینده عراق را شکست داد

تیم هندبال ذوب‌آهن ایران در دومین دیدارش در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا برابر تیم نفت جنوب عراق به یک پیروزی مقتدرانه و ارزشمند دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از دمام عربستان، دومین روز از مرحله گروهی چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا صبح امروز شنبه با برگزاری یک دیدار آغاز شد که تیم ذوب‌آهن در یک بازی برتر با نتیجه 24 بر 19 مقابل تیم نفت جنوب عراق به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه دمام برگزار شد، بازیکنان ذوب‌آهن نیمه نخست را هم با برتری 12 بر 8 پشت سرگذاشتند تا در نهایت به نخستین پیروزی خود در این جام دست یابند.

فولادمبارکه سپاهان اصفهان ایران هم از ساعت 15 امروز به وقت محلی در دومین دیدارش در این رقابت‌ها به مصاف تیم الفحیحل کویت می‌رود.

کد مطلب 1458151

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