به گزارش خبرنگار مهر از دمام عربستان، دومین روز از مرحله گروهی چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا صبح امروز شنبه با برگزاری یک دیدار آغاز شد که تیم ذوب‌آهن در یک بازی برتر با نتیجه 24 بر 19 مقابل تیم نفت جنوب عراق به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه دمام برگزار شد، بازیکنان ذوب‌آهن نیمه نخست را هم با برتری 12 بر 8 پشت سرگذاشتند تا در نهایت به نخستین پیروزی خود در این جام دست یابند.

فولادمبارکه سپاهان اصفهان ایران هم از ساعت 15 امروز به وقت محلی در دومین دیدارش در این رقابت‌ها به مصاف تیم الفحیحل کویت می‌رود.