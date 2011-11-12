جشنواره شهروند برگزیده در اواخر آبان در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدوجیه‌الله موسوی گفت: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند ضمن تقویت بنیان‌های فرهنگی ایثارگری و افزایش حساسیت جامعه به منظور مشارکت در رفع معضلات اجتماعی، موجبات فرهنگ‌سازی و افزایش احساس تعلق، همدلی و یگانگی میان پلیس و آحاد جامعه را فراهم کند.

وی از شناسایی و تقدیر از این افراد در قالب جشنواره شهروند برگزیده خبر داد و تصریح کرد: در جامعه همواره افرادی وجود دارند که بیش از سایرین نسبت به مسائل پیرامون خود حساسیت نشان داده و عامل اصلی و تبیین کننده در سامانه‌های طبیعی و کنترل اجتماعی قلمداد می‌شوند.

سرهنگ موسوی، برگزاری جشنواره شهروند برگزیده را با همین هدف دانست و اظهار کرد: برای انتخاب افراد شاخص های کمک به مجروحین و جلوگیری از مرگ و میر افراد در سوانح رانندگی، همکاری با کلانتری و پاسگاه محل ضمن اقدام به موقع برای کنترل نظم و امنیت محله، شناسایی مجرمین، کشف جرایم و جلوگیری از حوادث و کاهش جرم مد نظر قرار خواهد گرفت.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان، با بیان اینکه کارکنان سازمانها و ارگانهای دولتی همچون اروژانس، هلال احمر و آتش نشانی که برای ایجاد و برقراری امنیت فعالیتی داشته اند و بیش از وظایف محوله اقدام کرده اند در این لیست قرار می گیرند، گفت: هنرمندان، معلمان، بسیجیان، آمران به معروف و ناهیان از منکر، ائمه جماعات و کسبه ای که به اشکال مختلف در تولید امنیت و کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی نقش بارز داشته اند و اقدامی فراتر از ماموریت خود انجام داده اند نیز شامل شرکت در این جشنواره می شوند.

سرهنگ موسوی افزود: کسانی که ضمن همکاری با پلیس در تعقیب و دستگیری مجرمین نقشی ایفا کرده و آن گروه از افراد و اعضای تشکلهای مردمی که در کاهش جرم و آسیب های اجتماعی تلاش کرده اند در لیس شهروندان نمونه قرار خواهند گرفت.

وی افزود: آن دسته از شهروندانی که به واسطه تماس و اطلاع رسانی با سیستم های 110 و 197 موجب پیشگیری از جرم و یا کشف جرائم حساس و حل مسائل پلیس شده اند و همکاران پلیسی که برای نجات جان شهروندان سلامت خود را از دست داده اند و یا اینکه با رشادت و شجاعت باعث جلوگیری از آسیب به همشهریان شده اند و همسر و فرزندان کارکنان ناجایی که در اجرای ماموریت ویژه، نظیر نجات گروگان و حفاظت از اشخاص و اموال عمومی و مبارزه با قاچاقچیان به شهادت رسیده اند از دیگر افراد مشمول شهروندان برگزیده این جشنواره محسوب می شوند.