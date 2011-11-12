محسن حکیممعانی نویسنده و سردبیر برنامه رادیویی «کتاب شب» در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این هفته «انتخاب محل سکونت» یکی از داستانهای جومپا لاهیری نویسنده آمریکایی هندیتبار در برنامه خوانده میشود. «انتخاب محل سکونت» یکی از داستانهای بلند لاهیری است که آن را از یکی از مجموعههایی که گلی امامی ترجمه کرده، انتخاب کردیم.
وی افزود: خلاصهنویسی نسخهای را که در برنامه قرائت میشود، مریم نیکرو به عهده داشته و بهروز رضوی هم داستانها را میخواند. احسان پویا هم جمعهشب این داستان را در برنامه نقد خواهد کرد.
حکیممعانی گفت: زمینه اصلی داستانهای جومپا لاهیری معمولا درباره هویت نژادی است. لاهیری خودش یک مهاجر هندی که به آمریکا رفته، محسوب میشود و اغلب داستانهایش درهمین باره و شامل مشکلات و مسائل انسانهایی است که مهاجرت کردهاند. در اکثر داستانهای لاهیری بحث هندی بودن و آمریکایی بودن مطرح است.
نویسنده مجموعه داستان «ارواح مرطوب جنگلی» ادامه داد: در داستان «انتخاب محل سکونت» حفظ و پاسداری از سنتها در مقابل مفاهیمی مانند معناباختگی در مواجهه با فرهنگ جدید مطرح است. پخش خوانش «انتخاب محل سکونت» از امشب در رادیو تهران آغاز میشود و تا پنجشنبه هر شب ساعت 23:30 با صدای بهروز رضوی پخش خواهد شد.
تهیهکننده برنامه «کتاب شب» محمود احمدی و سردبیری آن به عهده محسن حکیممعانی است.
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