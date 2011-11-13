فاصله طبقاتی در سینمای ایران بسیار عمیق است

مهدی نادری در این باره به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می‌دانید اکران عمومی این فیلم از روز دوم آذر ماه در طرح اکران فیلم‌های مخاطب خاص آغاز خواهد شد. من به همراه دیگر عوامل فیلم در نشست مطبوعاتی که هفتم آذر ماه در یکی از پردیس‌ها سینمایی برگزار می‌شود، درباره 8 سال انتظار برای تولید و اکران "بدرود بغداد" صحبت خواهیم کرد.

وی افزود: متاسفانه فاصله طبقاتی در سینمای ایران مانند یک دره بزرگ و بسیار عمیق است و همین فاصله باعث می شود تا برخی فیلم ها ساخته شوند و تعدادی دیگر به مرحله تولید نرسند و این وضعیت در اکران آنها نیز ادامه دارد. این روند در ارتباط با عده مخصوصی از فیلمسازان و تهیه کنندگان رانت خوار همیشه وجود داشته است. دولتها یا محبوب یا مرعوب آنها هستند.

نادری ادامه داد: از اکران "بدرود بغداد" به هر حال خوشحال هستم. البته فیلم های ارزشمند دیگری نیز هستند که پشت درهای اکران مانده اند و امیدوارم روزی شرایط نمایش عمومی برای آنها نیز به وجود آید. خیلی از فیلم‌ها منتسب به جریان سرمایه‌داری در سینما نیستند.

این کارگردان در ادامه بیان کرد: آثار ما در حافظه سینمایی این کشور به هر حال جایگاهی دارد. اما کلمه خاص باید برای آثاری استفاده شود که دارای رانت در تولید و اکران هستند. جالب است نماینده سینمای ایران در اسکار 2010 در سال 2011 اکران می شود! این موضوع جای تعجب دارد. به همین دلیل انگیزه ام را با سختگیری‌هایی که وجود دارد از دست داده ام.

وی افزود: محمد درمنش با پیگیری این طرح اکران و برگزاری جلساتی با کارگردانان این آثارفرهنگی دوباره انگیزه را برای نمایش عمومی این فیلم در من ایجاد کرد. قبل از این موضوع مشغول نوشتن غزل بدورد سینما بودم. زیرا ما ویژه و خاص نیسیتم.

نادری درارتباط با آغاز اکران فیلم های مخاطب خاص گفت: یک فیلم اول نمی تواند تعیین کننده برای آغاز خوب یا بد این طرح باشد. مهمترین مسئله برای این طرح همراهی جامعه سینمایی است.

وی در پایان تاکید کرد: آنهایی که کار خود را به درستی انجام می‌دهند تاوان چه چیزی را پرداخت می کنند؟ما با کمترین امکانات فیلم‌های روز را تولید می‌کنیم. اما متاسفانه در این جریان سینمایی حذف می‌شویم. باور کنید حذف ما تاخیر انداختن در هنر تجربه گرایی در سینمای ایران است. "بدرود بغداد" قطعا از خود دفاع خواهد کرد، اما چه کسی از ما دفاع می‌کند؟