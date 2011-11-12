سرمایه گذاری 5000 میلیارد تومانی در پروژه های عمرانی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا غلامی که برای شرکت در همایش و نمایشگاه سرمایه‌گذاری در چین در راس هیئتی از بخش خصوصی به این کشور سفر کرده بود اظهار داشت: امروز در گلستان با تلاش همه مدیران اجرایی و در راس آنها استاندار گلستان بیش از 2 هزار پروژه به ارزش سرمایه‌گذاری بیش از 5 هزار میلیارد تومان تعریف شده است.

وی ادامه داد : عمده‌تا اقدامات اولیه آنها انجام شده و دارای حداقل 10 درصد و برخی از آنها تا 70 درصد هم پیشرفت فیزیکی دارند ولی با توجه به کسری شدید منابع بانکی در استان، امکان تامین مالی این پروژه‌ها به صورت کامل در استان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر به دولت و شورای اقتصاد نیز برای استفاده از سایر منابع برای تامین سرمایه پیشنهاد داده شده و پیگیری می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: در این میان استفاده از منابع مالی خارجی به صورت مشارکتی با تامین مالی نیز در اولویت قرار دارد.

غلامی بیان کرد: با جلسات کارشناسی و اقدامات اولیه فشرده قبل از سفر، تعداد 23 پروژه بزرگ به ارزش 33 هزار میلیارد ریال که قابلیت شرکت در همایش را داشته و برای ارائه آماده بودند را در همایشی ارائه کردیم.

وی ادامه داد: در این همایش پروژه‌هایی چون زهکشی اراضی بزرگ 280 هزار هکتاری مصوبه سفر دولت در استان، پروژه آفتاب، خلیج پارتیا و توسعه طلاسازی موفق به سخنرانی در جلسه و مذاکرات با سرمایه‌گذاران مشتاق شدند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: تلاش صورت گرفته در بخش سرمایه‌گذاری استان گلستان و اعزام هیئتی 10 نفره از بخش خصوصی و همچنین ارائه نسبتا مناسب پروژه‌ها، باعث برجسته شدن استان در همایش و نمایشگاه شد.

غلامی افزود : تعداد هیئت گلستانی بیش از نصف هیئت اصلی ایرانی بود و تعداد سخنرانان گلستانی نیز بیش از سخنرانی کشوری بوده است.

غلامی تصریح کرد: شرکت در این همایش‌ها و آشنایی با شرایط جهانی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی از زیرساخت‌های اصلی توسعه قلمداد می‌شود.

وی همچنین قول داد در نخستین فرصت ، دستاوردهای سفر به چین را به طور کامل تشریح کند.

هفت نفر سرمایه‌گذار بخش خصوصی و دو نفر از همکاران بخش دولتی در این سفر معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان را همراهی کردند.