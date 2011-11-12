سرود ویژه سبزوار آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شعبانی قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی سبزوار اظهار کرد: با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و امام جمعه شهرستان، سبزوار جزو هشت شهرستانی است که سرود آن مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: پس از ابلاغ رسمی استاندار خراسان رضوی این سرود در مراسم مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره علوم قرآنی از انتخاب سبزوار به عنوان شهرستان برتر در زمینه برگزاری این جشنواره خبر داد.

وی ضمن تقدیر از دستگاه های متولی برگزاری جشن های دهه کرامت، گفت: فرمانداری سبزوار به عنوان یکی از سه فرمانداری نمونه استان در زمینه برگزاری این جشن ها انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه سبزوار در مسیر ورودی استان قرار دارد، اظهار داشت: یکی از افتخارات شهرستان قرار داشتن در مسیر زائران امام رضا(ع) و پذیرایی از بیش از 15 میلیون نفر از این افراد در هرسال است.

فرماندار سبزوار در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری نمایشگاه توانمندی های سازمان های مردم نهاد استان در مشهد اشاره کرد و افزود: تعداد زیادی از نهادهای مردمی و فرهنگی شهرستان در این نمایشگاه حضور داشتند که سبزوار پس از مشهد بیشترین تعداد شرکت کننده را در این نمایشگاه داشت.