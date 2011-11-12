بی اعتنایی یونان به تحریمهای آمریکا/ تلاش برای همکاری نفتی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی نوشت : تجار و بانکها به دلیل نگرانی درباره اوضاع نابسامان اقتصادی یونان و ناتوانی این کشور در پرداخت بدهی های خود، معاملات تجاری با یونان را در حوزه نفت و گاز قطع کرده و این کشور با بی اعتنایی به تحریمهای آمریکا و اروپا دست به دامن ایران برای تامین نیازهای خود شده است.

یکی از تجار غربی اعلام کرد: شرکتهایی همچون ما نمی توانند با یونان و کشورهایی که از بحران مالی رنج می برند، در زمینه گاز و نفت رابطه تجاری داشته باشند، زیرا این کار ریسک بالایی دارد، اما شاید تاجران مستقل این ریسک را قبول کنند.

رویترز در ادامه می نویسد: تاکنون چهار محموله نفت خام ایران در سپتامبر و سه محموله در ماه اکتبر به یونان ارسال شده است و قرار است که بشکه های بیشتری تا آخر ماه جاری به این کشور ارسال شود.

قطع روابط تجاری درحالی ست که نیمی از بدهی های دولت ورشکسته یونان به بانکهای اروپایی بخشیده شده و یک میلیارد یورو دیگر برای اجرای چتر حمایتی اروپا اختصاص می یابد تا از این طریق از گسترش بیشتر بحران در اروپا جلوگیری شود.

