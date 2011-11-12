مانور بزرگ زلزله در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فایز چراغ سحر ظهر شنبه در همایش توجیه ای مسئولین ادارات آموزش و پرورش و معاونین فرمانداران استان فارس، افزود: یکی از مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در بحث مقابله با زلزله اجرای مانور در مدارس است که در این خصوص مانور بزرگ زلزله در تاریخ هشت آذر در شیراز برگزار می شود.

وی یادآورشد: تاکنون 13 مانور زلزله در مدارس استان برگزار شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به اهداف برگزاری مانور زلزله، تصریح کرد: از مهمترین اهداف این مانورها کاهش تلفات و افزایش آگاهی دانش آموزان است که در این راستا آموزش های چهره به چهره در اولویت قرار دارد.

چراغ سحر تاکید کرد: بر اساس آمارهای سالهای گذشته بیش از 130 زلزله بیش از 7.5 ریشتر در کشور روی داده که 140 هزار نفر تلفات داشته که ما در تلاشیم با افزایش آگاهی دانش آموزان از بروز چنین تلفاتی جلوگیری شود