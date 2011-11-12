"فان در فارت" مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "رافائل فان در فارت" در دیدار جمعه شب مقابل سوئیس از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شد و به این ترتیب دیدار سه شنبه مقابل آلمان را از دست خواهد داد.

هنوز شدت مصدومیت این بازیکن مشخص نیست اما "برت فن مارویک"، سرمربی تیم ملی فوتبال هلند اعلام کرد او بدون شک بازی سه شنبه در هامبورگ را از دست می دهد.

فان در فارت به دلیل همین مصدومیت دو بار بازی‌های تاتنهام در این فصل را از دست داد و خانه نشین شد. هری ردنپ، سرمربی تاتنهام امیدوار است این بازیکن را در دیدار 21 نوامبر 2011 (30 آبان‌ماه 1390) مقابل آستون ویلا در اختیار داشته باشد.