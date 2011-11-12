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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

خانه کونگ فو علی آباد کتول افتتاح شد

خانه کونگ فو علی آباد کتول افتتاح شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: خانه کونگ فو علی آباد کتول با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا مدیرکل ورزش و امور و جوانان گلستان بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح این طرح افزود: ورزش رزمی از ورزشهای مدال آور در استان است.

وی اظهار داشت: این اداره با اختصاص اعتبارات مطلوب و به دلیل مدال آور بودن توجه ویژه ای به این ورزش داشته است.

اسدالله قره خانی نماینده مردم علی آباد در مجلس نیز گفت: مجلس تمام تاکید خود را در راستای گسترش ورزش و ساماندهی جوانان متمرکز کرده است.

وی اظهار داشت: وزرات ورزش و جوانان گام موثری در رسیدن به اهداف عالیه محسوب می شود.

اسماعیلی رئیس تربیت بدنی و امور جوانان علی آباد نیز گفت: سالن کونگ فو شهرستان فاز اول آن افتتاح شد و فاز دوم این سالن به عنوان خانه کونگ فو بهره برداری شد.

کد مطلب 1458193

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