خانه کونگ فو علی آباد کتول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا مدیرکل ورزش و امور و جوانان گلستان بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح این طرح افزود: ورزش رزمی از ورزشهای مدال آور در استان است.

وی اظهار داشت: این اداره با اختصاص اعتبارات مطلوب و به دلیل مدال آور بودن توجه ویژه ای به این ورزش داشته است.

اسدالله قره خانی نماینده مردم علی آباد در مجلس نیز گفت: مجلس تمام تاکید خود را در راستای گسترش ورزش و ساماندهی جوانان متمرکز کرده است.

وی اظهار داشت: وزرات ورزش و جوانان گام موثری در رسیدن به اهداف عالیه محسوب می شود.

اسماعیلی رئیس تربیت بدنی و امور جوانان علی آباد نیز گفت: سالن کونگ فو شهرستان فاز اول آن افتتاح شد و فاز دوم این سالن به عنوان خانه کونگ فو بهره برداری شد.