رفتارهای تفرقه انگیز خطرناکتر از گزارش آمانو است

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا پس از سناریوی گزارش آمانو اظهار داشت: ایران توان وارد آوردن ضربات پشیمان کننده را به رژیم صهیونیستی و پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه دارد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفت و آمد های دیپلماتیک مقامات ایران و روسیه تصریح کرد: از یک سو 1+5 روس ها را به عنوان نماینده تام الاختیار در قبال مسئله ایران قبول ندارند و از سوی دیگر ایران نیز روسیه را به عنوان نماینده ای مطمئن قبول ندارد.

وی با بیان اینکه گزارش آمانو نشان داد شورای امنیت در صدد ورود به فضای تحریمی جدید علیه ایران است، افزود: در صورتی که روس ها قعطنامه های جدید شورای امنیت علیه ایران را وتو کنند می توان به این رفت و آمد های دیپلماتیک امیدوار بود در غیر این صورت این رایزنی ها تنها هزینه بر خواهد بود.

فلاحت پیشه وحدت داخلی را مهمترین ابزار مقابله با تهدیدات داخلی خواند و اظهار داشت: رفتارهای تفرقه آمیز از گزارش های آمانو خطرناک تر است زیرا این سخنان وحدت جامعه را نشانه رفته است.

گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش آمده است در حالی که آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و در مکانهایی خارج از این تاسیسات که این مواد به طور معمول در آنجا استفاده می شوند ادامه می دهد، از آنجا که ایران همکاری لازم را به عمل نمی آورد و از جمله پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند آژانس قادر نیست اطمینان موثق در باره فقدان مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران را فراهم، و جمع بنــدی کند که مواد هسـته ای در ایران برای مقاصد صلح آمیز است.

مدیرکل آژانس مدی شده است: در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران، نگرانیهای جدی دارد و آورده است: بعد از ارزیابی دقیق و موشکافانه اطلاعات وسیعی که در اختیارش است، آژانس دریافت که این اطلاعات، در مجموع معتبر هستند. این اطلاعات حاکی از آن است که ایران فعالیتهایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته ای انجام داده است. این اطلاعات همچنین نشان می دهد که پیش از پایان سال 2003، این فعالیتها تحت یک برنامه تنظیم شده، انجام گشته و برخی از این فعالیتها ممکن است همچنان ادامه داشته باشند.

