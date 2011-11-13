مسعودعلویان صدر در گفتگو با خبر نگار مهر با اشاره به اینکه دو عامل در ارتباط با تهدید تخریب پل تاریخی زمانخان موثر بوده است، اظهار داشت: یکی از این عوامل تغییر رژیم آبی رودخانه و افزایش دبی آب در چند روز اخیر و خشکسالیهای چند سال اخیر که موجب هوازدگی در پایه های پل شده و دیگر موضوع دخل و تصرفات بدون کارشناسی ساختمانی در حریم پل بوده است.

وی بیان داشت: در پی اقدامات عمرانی لرزه های شدید به پایه های پل وارد شده و در حال حاضر دستور توقف عملیات عمرانی در این مکان صادر شده است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه پل تاریخی زمانخان سامان در خظر تخریب قرار دارد یاد آور شد: یک تیم کارشناسی در حوزه های هیدرولوژی، ژئوتکنیک، لندسکیپ ، منظر و ... برای بررسی کارشناسی تخریب پل در حال انجام پژوهش و تحقیق هستند.

پل تاریخی زمانخان سامان

علویان صدر با بیان اینکه آسیب دیدیگی خود پل با تهدید جدی روبرو نیست، عنوان کرد: باید تدابیر و برنامه ریزیهای بیشتری در راستای حفظ این پل تاریخی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه قدمت این پل تاریخی به دوران صفوی می رسد، اذعان داشت: باید این بنای تاریخی با حمایت تمامی ارگانهای دولتی حفظ و نگهداری شود.

علویان صدر با اشاره به اینکه برای حفظ و نگهداری و مرمت بقاع متبرکه و مقدس اعتباری بالغ بر 160 میلیارد تومان در سال جاری در نظر گرفته شده است، بیان داشت: تا پایان دولت دهم انقلابی در احیا و حفاظت از بقاع متبرکه و مقدس در کشور به وجود خواهد آمد.

وی با بیان اینکه در سال جاری 85 میلیارد تومان به حوزه میراث فرهنگی و موزه ها اختصاص داده شده است، بیان داشت: از این میزان دو میلیارد تومان برای احیا و تعمیرات بناهای تاریخی استان چهار محال و بختیاری در نظر گرفته شده است.