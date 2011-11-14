پارک بانوان شهرکرد مناسب سازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، پارک بانوان با هدف آرامش زنان در استفاده از فضاهای سبز و دیگر فعالیتها ساخته می شود و اداره تمام امور در بوستان توسط بانوان انجام می شود.

زمینهای ورزشی سرپوشیده و سرباز، سالن همایشهای، پیست دوچرخه سواری، آمفی تئاتر، محل بازی و استخر کودکان، مسیر پیاده روی، بازارچه های خود اشتغالی، رستوران، کافی شاپ و ... از امکانات پارکهای بانوان مدرن است.

حصار قابل دید پارک بانوان شهرکرد

پارک بانوان با هدف راحتی و آسایش بانوان ساخته می شود و نکته مهم و ضروری هر پارک بانوان این است که این پارک توسط حصار غیر قابل دید محصور شده باشد تا بانوان دغدغه ای برای حفظ شئونات اسلامی خود نداشته باشند. اما در این میان ضروری ترین عامل مهم در احداث پارک بانوان شهرکرد لحاظ نشده و این امر موجب نارضایتی مادران و دختران این شهر شده است. حصاری که پارک بانوان شهرکرد را در برگرفته از دیوارهای پیش ساخته است که مناسب استفاده برای این پارک نبوده است. کوتاه بودن دیواره و داشتن دید از بین دیوارها مشکل اصلی حصار پارک بانوان شهرکرد است.

ارتفاع دیوارهای این بوستان بسیار کوتاه بوده و و این کوتاه بودن دیوارهای موجب می شود که در ساختمانهای دورتا دور پارک در حال ساخت هستند به این محوطه دید داشته باشند.

یکی از بانوان در این پارک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این پارک خوب است اما مشکل این پارک این است که امنیت در این پارک برای بانوان وجود ندارد زیرا که نگهبانی ندارد و دیوارهای این پارک هیچگونه حفاظی ندارند.

یکی دیگر از بانوان شهرکردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفته چهار روز برای ورزش به این پارک می آید اظهار داشت: مشکل اصلی این پارک عدم امنیت است که دیوارهای دور تا دور پارک دارای حفاظ از داخل نیستد.

خانم هاشمی بیان داشت: در این پارک باید راحتی و امنیت برای بانوان مهیا باشد و نرده ها با ارتفاع بیشتر و همراه با حفاظ از داخل باشد.

خانم کریمی یکی دیگر از بانوان شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فضای این پارک باز است و هیچ فرقی با پارکهای دیگر ندارد بیان داشت: چون فضای این پارک باز است این پارک بانوان را در آسایش خاطر نسبت به امنیت پارک دچار مشکل کرده است.

وی بیان داشت: مسئولان باید دیوارهای حفاظ دار و با ارتفاع بالاتر استفاده کنند و نگهبان خانم در داخل و نگهبان آقا در درب ورودی قرار داده شود.

وی با اشاره به اینکه فضای پارک فضای بسیار خوبی است، اذعان داشت: این پارک باید برای بانوان آرامش و امنیت بیشتری داشته باشد.

مدیر عامل فضای سبز و پارکهای استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در راستای حل مشکلات بوستان بانوان بیان داشت: طراحی اصلی دیوارهای این بوستان در فاز دوم این بوستان دیده شده و هماهنگی لازم در راستای ایجاد امنیت این بوستان با نیروی انتظامی استان صورت گرفته است.

حمید فتح اللهی عنوان کرد: طراحی فضای سبز این مجموعه خود به عنوان یک حفاظ از داخل محسوب می شود که در سال آینده مشکل حفاظ دیواره این بوستان برطرف می شود.

وی با اشاره به اینکه در فاز دوم طراحی شده مجتمع شهر بانو، استخر سرپوشیده ویژه بانوان و سالن سر پوشیده در نظر گرفته شده است بیان داشت: برای تکمیل فاز دوم 3.5 میلیارد تومان نیاز است.

فتح اللهی بیان داشت: در پارک بوستان هر روز ورزشهای ایروبیک و در تابستان مسابقه مادر بزرگها، طناب کشی و ورزشهای تفریحی برگزار شده است.

مدیرعامل فضای سبز و پارکهای شهرکرد یاد آور شد: برای این مجتمع یک ساختمان مدیریت در راستای نظارت بیشتر در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: این مجموعه ورزشی در 83 هزار متر مربع در نظر گرفته شده و بوستان بانوان در 40 هزار متر مربع آماده و به بهره برداری رسیده است.

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گزارش: زهرا مرادی

عکس: سید محمد رضا موسوی