مرکز آموزش عالی دولتی گناباد مهرماه سال آینده دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی جباری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری مسئولان محلی، ساختمان آموزشی این دانشگاه واگذار شده و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری نیز مجوز جذب 10 عضو هیئت علمی برای این دانشگاه را صادر کرده است.
وی ادامه داد: از محل تکمیل ظرفیت سازمان سنجش آموزش کشور 30 دانشجو از نیمسال دوم امسال به مرکز آموزش عالی گناباد اختصاص یافت.
جباری اظهارداشت: این مرکز آموزش عالی از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری پذیرای دانشجویان متقاضی انتقال از دیگر دانشگاههای کشور نیز هست.
جباری افزود: دارندگان مدرک دکترا در رشته های عمران، مکانیک، صنایع و کامپیوتر می توانند تقاضای خود را برای همکاری به این دانشگاه ارسال کنند و دانشجویان مقطع دکترای رشته های یاد شده نیز می توانند بورسیه مرکز آموزش عالی دولتی شهرستان گناباد شوند.
وی گفت: دختران داوطلب رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش از 23 تا 28 آبان ماه در این مرکز ثبت نام کنند.
نظر شما