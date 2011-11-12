مرکز آموزش عالی دولتی گناباد مهرماه سال آینده دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی جباری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری مسئولان محلی، ساختمان آموزشی این دانشگاه واگذار شده و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری نیز مجوز جذب 10 عضو هیئت علمی برای این دانشگاه را صادر کرده است.

وی ادامه داد: از محل تکمیل ظرفیت سازمان سنجش آموزش کشور 30 دانشجو از نیمسال دوم امسال به مرکز آموزش عالی گناباد اختصاص یافت.

جباری اظهارداشت: این مرکز آموزش عالی از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری پذیرای دانشجویان متقاضی انتقال از دیگر دانشگاههای کشور نیز هست.

جباری افزود: دارندگان مدرک دکترا در رشته های عمران، مکانیک، صنایع و کامپیوتر می توانند تقاضای خود را برای همکاری به این دانشگاه ارسال کنند و دانشجویان مقطع دکترای رشته های یاد شده نیز می توانند بورسیه مرکز آموزش عالی دولتی شهرستان گناباد شوند.

وی گفت: دختران داوطلب رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش از 23 تا 28 آبان ماه در این مرکز ثبت نام کنند.