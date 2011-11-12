طرح کتابخوانی "پیک مهر" در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری قبل از ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان اظهار کرد: بر اساس این طرح که به ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه منجر خواهد شد در تمامی اتوبوس های درون شهری، تاکسی ها، قطارها و هواپیماها و همچنین اماکنی مانند آموزشگاه ها و ادارات پرتردد، کتابخانه ایجاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: نقش کتاب و کتاب خوانی در ارتقاء فرهنگ عمومی بر هیچ کس پوشیده نیست ولی در اجرای این طرح باید از کتاب هایی استفاده شودکه به تعمیق باورهای دینی در جامعه منجر شود.

وی افزود: طرح پیک مهر با مشارکت تمامی دستگاه ها اجرایی تحقق پیدا می کند به همین منظور اجرای این طرح در استان به صورت مشارکتی به تصویب می رسد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: 50 درصد هزینه ایجاد کتابخانه در دستگاه های دولتی از محل اعتبارات فرهنگی دستگاه ها و 50 درصد نیز با کمک اداره کل کتابخانه های عمومی استان تامین خواهد شد.

غفاری تصریح کرد: تامین ملزومات کتابخانه ای و تخصیص فضا به عهده دستگاه و تجهیز آن که به کتب مفید با مضامین عفاف و حجاب، ایثار و شهادت و فرهنگ رضوی و ترجیحا با قطع وزیری به عهده اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی خواهد بود.

وی دستگاه های اجرایی مرتبط در استان را مکلف کرد که طی 15 روز آینده نسبت به امضای تفاهم نامه با نهاد کتابخانه ها اقدام و پس از تایید، عملیات اجرایی آن را آغاز کنند.

وی اظهار داشت: خراسان رضوی باید در افق 1404 و بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، استان برتر کشور در حوزه کتابخوانی باشد.

غفاری افزود: در این چشم انداز، سرانه مطالعه 120 دقیقه در روز، وجود هشت نفر کتابخوان به ازای هر هزار نفر جمعیت خواهد بود و فرهنگ مطالعه در 35 درصد از جمعیت استان نهادینه خواهد شد.